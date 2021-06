Feijóo ve "respetable" que Casado no se pronuncie sobre imputación a Cospedal

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este viernes que es "perfectamente respetable" que el presidente del PP, Pablo Casado, no se pronuncie sobre la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por el caso de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas.

Para el dirigente gallego, la postura de Casado es "coherente", en tanto que él mismo explicó que "no se va a enredar en cuestiones que afectan a momentos históricos anteriores a que fuera presidente del partido", ha dicho en declaraciones a la prensa en un acto en Santiago de Compostela.

Por lo tanto, a juicio de Núñez Feijóo, la decisión de no manifestarse sobre este caso es una "posición perfectamente respetable y previamente anunciada", por lo que Pablo Casado se limita a "seguir al pie de la letra" lo que ya dijo que haría.

"Cada uno tiene, por tanto, la posibilidad de ser coherente con la posición que plantea", ha insistido el presidente gallego que subrayó que no es "criticable" que una persona no aborde cuestiones sobre las que ya aclaró que "no iba a pronunciarse más".

Además, Núñez Feijóo ha llamado la atención sobre "todas las veces que los responsables del PSOE no hacen comentarios cuando no les da la gana".

"Esto está lleno de gente que dice: de eso no comento, de eso no hablo, eso no toca, ha justificado.

Además, cuestionado por los abucheos que sufrieron el jueves en Ceuta los periodistas que planteado a Casado preguntas sobre la imputación a De Cospedal, el líder del PP gallego ha dicho que desconoce ese suceso y ha emplazado a que lo expliquen "quienes estaban allí".

En todo caso, ha señalado que él "en ningún caso" justificaría que los periodistas gallegos que siguen la actualidad de la Xunta y del PP gallego recibiesen abucheos.

Sin embargo, ha aclarado: "Como comprenderá, yo no sería responsable de que a ustedes (los periodistas) los abucheen, como ustedes tampoco serían responsables de que me abucheen a mí".

A este hilo, Núñez Feijóo ha señalado que los políticos están "muy acostumbrados a que, algunas veces, gente no respete la labor de la política, y yo lamento que haya gente que tampoco respete la labor de los periodistas y de los medios de comunicación, ha zanjado. EFE

