Feijóo respalda que las autonomías del PP modifiquen las leyes de memoria

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado que las autonomías del Partido Popular modifiquen las leyes de memoria, ante las críticas del Gobierno, y ha recordado que él se ha comprometido a derogar la ley estatal de Memoria Democrática porque Pedro Sánchez la pactó con EH Bildu.

"El franquismo ha sido una dictadura y ETA una banda terrorista y el que no acepte estas dos cuestiones pues probablemente tendrá un problema; nosotros, no", ha señalado Feijóo este miércoles en una entrevista con Antena 3, en la que ha apostillado que los socios de Sánchez no comparten esta visión.

El líder de la oposición ha reprochado además que el franquismo vuelva a ser objeto de debate ante una campaña electoral -hay elecciones vascas, catalanas y europeas- al anunciar el Gobierno que llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de PP y Vox que contradigan la normativa estatal.

En concreto, Aragón ha derogado su ley de memoria democrática, mientras que Castilla y León y la Comunidad Valenciana, autonomías en las que el PP gobierna con Vox, impulsan nuevas leyes que en el caso castellano y leonés no recoge la palabra dictadura para referirse al franquismo ni condena este régimen antidemocrático.

Feijóo ha sostenido que el PP de Aragón llevaba esta medida en su programa electoral, aunque donde figura esta política es en su acuerdo de Gobierno con Vox, y que el PP cumplirá con sus compromisos, al tiempo que ha recalcado que la ley estatal no refleja lo ocurrido en España porque "tiene la firma de (Arnaldo) Otegi" y no tuvo el apoyo del PP.

Feijóo ve el 'procés' en su grado máximo

Por otra parte, el líder del PP ha defendido que el proceso independentista de Cataluña está en su "grado máximo" ante la propuesta de un referéndum de independencia pactado con el Estado defendida por el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Feijóo ha negado categóricamente que esa consulta se pueda celebrar ya que la Constitución recoge la indivisilidad de la nación, y ha recalcado que esta petición desmiente el argumento del Gobierno sobre que la amnistía lleva a la reconciliación.

Siguiendo la línea ya marcada por el PP catalán, Feijóo ha descartado además apoyar al candidato del PSC, Salvador Illa, al que ve no como el punto final del 'procés', sino como su continuación, porque el PSC gobierna con los independentistas.

Ha advertido igualmente que Sánchez depende del independentismo y ha especulado sobre la posibilidad de que sacrifique a Illa para seguir en la Moncloa ya que, a su juicio, los hechos demuestran que está "dispuesto a sacrificar a cualquiera".