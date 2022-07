Feijóo reprocha al Gobierno la "improvisación constante" sobre la energía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este jueves al Gobierno su "improvisación constante" en política energética, y ha lamentado además que se mezclen estas cuestiones con las políticas de Exteriores, lo que produce "un enorme desasosiego".

Feijóo ha señalado en Valencia, preguntado sobre el rechazo del ejecutivo a la propuesta de la UE de reducir el consumo del gas hasta primavera para prepararse ante un posible corte del suministro ruso, que no saben cuál es la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia, "más allá de alguna declaración" de la ministra de Transición Ecológica.

El dirigente popular ha destacado que España está mejor preparada para evitar cortes de suministro de gas, dado que tiene más plantas de generación de gas y por tanto puede comprar gas a más países del mundo por vía marítima, con lo que tiene "menos riesgo" de cortes de gas.

A su juicio, probablemente porque la UE y España no han apoyado los gasoductos y las interconexiones de España a través de Francia con el resto de Europa, se ha tenido que invertir mucho en regasificadoras, lo que permite contar actualmente con una autonomía energética superior a la de otros países europeos.

Ha insistido en la necesidad de establecer un Plan de ahorro energético en España "responsable y serio", que señale límites para activar el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno, y que reduzca el consumo energético "innecesario", con medidas como pactar con los Ayuntamientos un ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno, para prepararse ante eventuales cortes de energía.

Además, ha considerado que en ese Plan de ahorro hay que dar prioridad a los lugares de trabajo -que no se pierdan empleos porque las industrias no tengan energía o no pueden pagarla-, y que los hospitales o centros de mayores funcionen sin limitaciones.

Feijóo ha lamentado que la política energética del Gobierno sea una "improvisación constante", pues hace unos días planteaba acelerar la transición ecológica, "por tanto menos gas y menos hidrocarburos", y ahora plantea "no hacer recortes en el gas", lo cual "no es serio".

Por ello, ha propuesto que se utilicen todas las fuentes energéticas posibles, incluyendo las centrales térmicas de carbón, como hace Alemania o Polonia, y mantener y ampliar la vida útil delas centrales nucleares, como energías "de respaldo" ante eventuales corte de suministro.

En su opinión, lo que ha hecho el Gobierno con Argelia "es un disparate", pues mientras actualmente Italia tiene asegurado el suministro energético argelino, España está incrementando las compras de gas ruso, y ha criticado la "frivolidad" de la política energética del Ejecutivo español.