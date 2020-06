Feijóo replica a PSdeG y BNG que Vox no le vigila

El candidato a la reelección por el PP a la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado a la petición de PSdeG y BNG para que diga si va a pactar con Vox que este partido no le "vigila".

Feijóo ha considerado, por otra parte, que los votos a Ciudadanos serán "perdidos"; porque solo servirán para favorecer a la izquierda.

En el debate electoral a siete de la CRTVG, Feijóo se ha desmarcado de esta manera de los dos partidos del ámbito de la derecha, mientras que ha advertido de una posible alianza entre las formaciones de izquierda al decir que "entre diez partidos, Galicia es imposible de gobernar".

Por su parte, los candidatos del PSdeG y el BNG, Gonzalo Caballero y Ana Pontón, han alertado de que Feijóo pretende gobernar con la ayuda de la "ultraderecha" de Vox y han instado a ir a votar para que ganen las fuerzas progresistas el próximo 12 de julio y acabar con 11 años de gobierno de PP en mayoría absoluta.

En el último bloque del debate, el dedicado a los pactos y la gobernabilidad, Caballero ha asegurado que "para frenar a la derecha y la ultraderecha hay que ir a votar" y se ha mostrado convencido de que sacar al PP de Galicia "es un urgencia" por lo que "por un voto" se puede decidir el próximo Gobierno gallego.

Pontón ha dedicado gran parte de su intervención a criticar las políticas de Feijóo, a quien ha recriminado que quiera convertir a Galicia en un "eslogan electoral", pero también ha marcado diferencias entre el proyecto del BNG y el de las fuerzas "subordinadas a Madrid".

Para Caballero está claro que solo hay dos opciones el próximo 12 de julio, una es la de una coalición de Gobierno liderada por el PSOE o el PP con "sus socios", en referencia a Vox y Ciudadanos, que ha ofrecido su apoyo explícito a Feijóo, algo que el actual presidente de la Xunta ha agradecido pero sin aceptarlo.

El candidato de Galicia en común, Antón Gómez-Reino, se ha mostrado convencido de que en la comunidad hay una mayoría progresista y que si el votante de izquierdas va a las urnas será posible un Gobierno de su partido con PSdeG y BNG.

Y ha reprochado a Feijóo que su único proyecto político al presentarse a estas elecciones es "suceder a Casado", al frente del PP, por lo que si pierde estas elecciones "se irá a Madrid", pese a que dice que su prioridad es Galicia.

Por su parte, el candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, ha reafirmado que apoyará un Gobierno "progresista", pero su partido estará vigilante para que defienda los intereses de Galicia.

Mientras, la candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino, ha reiterado su "mano tendida" a Feijóo para hacer una "política útil" para la comunidad siendo parte del Gobierno gallego, algo que Feijóo ha agradecido, aunque cree que los votos a Cs "son perdidos" porque probablemente solo beneficiarán a un Gobierno de diez partidos.

A Vox se ha dirigido directamente para reprocharle que solo le "quieren echar" de la Xunta "y nada más" y que no les interesa nada Galicia, tras lo que ha concluido: "A mí no me vigila Vox, me vigilan los gallegos" y ha asegurado que no le pedirá su voto a esta formación sino solo a la población gallega.

Desde Vox, su candidato por A Coruña, Ricardo Morado, ha insistido en pedir que los otros candidatos condenasen la violencia, tras el ataque sufrido por una de sus diputadas en Sestao, lo que le ha llevado a enzarzarse en una disputa con Caballero que le ha preguntado si, por su parte, condena la violencia de género.