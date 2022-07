Feijóo reivindica la variedad de "estilos" en el PP para hacer política útil

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este viernes la variedad de "estilos" en su partido para desplegar políticas "útiles" para la ciudadanía y ha avalado el "modelo" que siguen presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, así como alcaldes del partido.

En su intervención en la Escuela de Verano que celebra el PPC en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), con el título "Alternativa de libertad", Feijóo ha salido al paso de quienes se preguntan "cuál es el modelo ideal: ¿será el modelo de Ayuso, de Juanma, de Feijóo?".

"Me gustaría zanjar el debate: el modelo es aquel que permite llegar a la mayoría de los ciudadanos. Y el único modelo del PP es la política útil, la que conecta con la gente y resuelve sus problemas", ha recalcado.

Según Feijóo, "solo hay un modelo del PP, es el modelo de Ayuso, de los presidentes autonómicos, de los alcaldes, de los concejales".

"Hay tantos estilos como personas en el PP. Todos los que han tenido responsabilidades en el partido y son referentes saben que la política debe ser la solución, no el problema. La política útil no pasa de moda", ha subrayado Feijóo, acompañado en Cerdanyola del Vallès por el presidente del PPC, Alejandro Fernández.

En clave catalana, Feijóo ha apostado por "abrir y ensanchar" el PP en Cataluña para emular el éxito de los populares en Andalucía, donde el partido ha ganado espacio electoral en un territorio donde históricamente carecía de mayoría.

Tras recetar "ilusión, humildad, trabajo, inteligencia y sensibilidad" como fórmula de éxito para "conectar" con la gente, Feijóo ha asegurado que ve cada vez a más catalanes con ganas de "cicatrizar heridas" y "abrir nuevos caminos", por lo que ha invitado a su partido a ser reflejo de "aquella Cataluña abierta y que estaba comprometida" con la política "útil de buen gobierno".

El resultado obtenido por el PP en las elecciones andaluzas, donde por primera vez en su historia ha conseguido mayoría absoluta, en un territorio que históricamente había sido un bastión del socialismo, le ha servido de ejemplo para recalcar que "en política no existen maldiciones eternas", pese a que el PPC tocó fondo en las elecciones catalanas de 2021, en las que obtuvo solo tres diputados de 135.

El líder del PP también ha manifestado la "contradicción interna permanente" en la que vive el Govern de ERC y JxCat: "Uno gobierna para los suyos y el otro también, y nadie gobierna para Cataluña".

"La autonomía no solamente es hacer leyes rupturistas, la autonomía es tener la capacidad financiera para decidir en qué gastamos y para tener el dinero de pagar lo que debemos", ha destacado Feijóo, que ha contrapuesto sus años de gobierno en la Xunta con la gestión de la Generalitat.

Además, ha reprochado al Govern que preside Pere Aragonès que, por un lado, contribuya a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado gracias al voto de ERC y, por otro, eche la culpa "a Madrid" por cuestiones que afectan a Cataluña.

Feijóo ha aprovechado su discurso para pedir "humildad" en política, puesto que unos malos resultados reflejan que "no te has explicado bien" o "no has interpretado correctamente las necesidades de los ciudadanos en el momento concreto".

"Si crees que solo tú tienes la razón y la culpa es de los demás, pues seguirás solo. Cuando crees que tú tienes la razón pero nadie te sigue, pues tienes un problema", ha añadido.

Antes de participar en la Escuela de Verano del PPC, Feijóo se ha reunido con Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, la principal patronal catalana, quien le ha trasladado las principales inquietudes y necesidades del empresariado catalán.