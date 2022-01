Feijóo reivindica "la política útil" y apuesta por una oposición al Gobierno "constructiva y leal"

Acusa a Sánchez de emplear su Ejecutivo para "tapar sus debilidades y contentar a sus socios" para así "mantenerse en el poder"

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha reivindicado este sábado "la política útil" y "sin sectarismos", que "se ocupa de los problemas reales de la gente", al tiempo que ha recetado una oposición al Gobierno de Pedro Sánchez que sea "constructiva y leal".

Así se ha pronunciado durante su intervención ante la Interparlamentaria del PPdeG celebrada en el Edificio CINC de la Cidade da Cultura, a la que han asistido decenas de diputados autonómicos, estatales y europeos. Entre los asistentes estaban también dirigentes estatales del partido, como el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano (diputado en el Congreso por Lugo), y la exministra y vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, Ana Pastor.

A todos ellos se ha dirigido Feijóo para pedirles que trabajen "por Galicia", porque ese es "el compromiso" de la formación: "Ser diputado o senador significa ser delegado de Galicia en las instituciones".

"Cuando entréis en el Parlamento, los ojos y los oídos se quedan en la calle", ha insistido, para encargarles la misión de "compaginar la defensa del partido" con la "del territorio". Eso sí, cuando estos dos planteamientos colisionan y hay que "priorizar", Feijóo ha abogado por "representar al territorio que votó democráticamente".

"La política que vale la pena es la que lleva al Parlamento las preocupaciones de la gente y no la que lleva la crispación de los partidos políticos. La política que vale la pena es la que tiene como objetivo fundamental no crispar, no dividir, no incomodar, no crear problemas y unir a la gente, resolver los problemas siempre que se pueda e intentar dar respuesta a las demandas de los ciudadanos" ha resumido.

SÁNCHEZ HACE "LO QUE DIGAN LOS SOCIOS"

En su discurso, el presidente gallego ha aprovechado para cargar contra Sánchez, que "utiliza la herramienta del Gobierno central para tapar sus debilidades y contentar a sus socios" con el reparto de fondos europeos, el sistema de financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para así poder "mantenerse en el poder".

"Es una persona que tiene un gran instinto de conservación. Por tanto, lo que digan los socios lo hace, no porque interese a España y ni siquiera porque el PSOE esté de acuerdo, sino porque les interesa a sus socios", ha añadido.

Además, ha criticado que Sánchez sea "el primer presidente" de la historia de España que "no tiene ministros que pueda cesar, porque él no los nombra". En este sentido, ha recordado cómo el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, se enteró de su designación "por la alcaldesa de Barcelona", Ada Colau.

En cambio, tal y como ha continuado Feijóo, los "dos tercios" restantes del Gobierno los cesa "cuando le peta" para "que crean que tiene autoridad".

"ESPIRAL DE INFLACIÓN"

El presidente del PPdeG también ha culpado a Sánchez de meter a España en una "espiral de inflación", de "déficit desbocado" y con "subidas masivas" de impuestos, junto a unos PGE con un cuadro macroeconómico "ficticio".

"La pregunta es: ¿cómo es posible que al Gobierno de España no le guste España?", se ha preguntado a continuación, para aseverar que "menos le gustará Galicia, que no le vota".

Asimismo, ha censurado la política energética del Ejecutivo estatal, que es la que "está cerrando empresas". Ha puesto el ejemplo de la planta de Alcoa San Cibrao, parada hasta 2024, para señalar que el PP "nunca va a estar" en estos postulados.

EL SOBERANISMO "NO CONVIENE" A GALICIA

Feijóo también ha criticado los proyectos políticos que buscan "importar" los planteamientos nacionalistas, ya que "no convienen" a Galicia, a pesar de que parecen "disfrazarse" en el Parlamento.

"Los gallegos no votan soberanismos, los gallegos no votan conciertos económicos, los gallegos no votan estatalización de las empresas, ni incrementos masivos de los impuestos, ni imposiciones lingüísticas, ni la quiebra y la separación de España", ha advertido.

"Si los nacionalistas y los socialistas renunciaron defender a Galicia, hoy esta Interparlamentaria es más necesaria que nunca y por eso estamos aquí: para decir que Galicia cuenta con nosotros; para decir que somos España; para decir que somos gallegos y, por tanto, españoles", ha recalcado el líder popular.

BALANCE DE 2021

En definitiva, Feijóo ha hecho un balance del año 2021 en diversos ámbitos, entre ellos el económico y el social. Sobre este último, ha reivindicado que "nunca" en unos presupuestos de la Xunta se había dedicado "tanto gasto a políticas sociales" como en 2022.

"Mientras, el Gobierno retira el fondo covid para el 2022. Es como si el fondo covid se gripalizara", ha lamentado a continuación el presidente gallego.

Así las cosas, ha sacado pecho de inversiones acometidas en la construcción y remodelación de centros educativos y centros de salud, así como de sucesivas bajadas de impuestos, para también defender la redacción del Plan Estratéxico 2021-2030 presentado por su Gobierno.