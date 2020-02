Feijóo reivindica las siglas del PP vasco

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este viernes las siglas del PP vasco, "que aportan mucho a la política española en su conjunto y al PP de forma concreta".

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones en Santiago, minutos antes de conocer que el líder del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, comunicara a la dirección nacional de su partido que no está dispuesto a firmar el acuerdo electoral con Ciudadanos para las elecciones vascas que ha conocido por la prensa y que además no comparte.

El presidente gallego ha insistido en que el PP vasco es "un símbolo" de su partido "con mucho dolor y asesinatos debajo de sus siglas" y por lo tanto, ha mostrado su confianza en que "esas familias se vean correspondidas y representadas con lo que se haga en Euskadi".

"Creo que es lo que debemos hacer y estoy convencido de que los compañeros del PP vasco sabrán interpretar cuál es la responsabilidad histórica que tienen, porque las siglas del PP en Euskadi son unas siglas con un mérito indiscutible y suponen para todos los políticos un respeto", ha declarado.

Respecto a las negociaciones con Ciudadanos en Galicia, ha explicado que "no está sobre la mesa" ninguna otra posibilidad que no sea "valorar la próxima semana la posibilidad de que vaya en las listas (del PP) algún dirigente (de Cs) en alguna provincia", sin especificar en qué puestos o en cuál de las cuatro provincias gallegas.

También ha aludido Núñez Feijóo a las declaraciones de dirigentes de VOX sobre su persona, tras haber sido calificado como "Jordi Pujol", por sus supuestas políticas nacionalistas.

"Voy mutando mis apellidos, ayer era Torra y hoy soy Pujol. No sé en mi casa si estarán muy de acuerdo con esto. En mi pueblo me conocen por mis dos apellidos, que me llevan acompañando toda la vida desde mi partida de nacimiento", ha incidido.

"Estas cuestiones, igual que lo de Venezuela, no dejan de poner un poco de salsa en esta campaña (...) y estos comentarios tan simpáticos no me van a producir más que una cierta sonrisa", ha apuntado.

De este modo ha aludido a las reclamaciones de los grupos de la oposición para que explique en el Parlamento la información que publica este viernes "eldiario.es" sobre presuntas irregularidades en Venezuela en los años 2015 y 2016 con el conocimiento y la intermediación para ocultarlas de un cargo de la Xunta, el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, según este diario.

"No sé lo que se publica en 'eldiario'", ha replicado Núñez Feijóo sobre este tema, que ha considerado "exótico" que se le pidan explicaciones al PP sobre Venezuela.

"Ni sé de lo que me habla ni me preocupa en absoluto ninguna información, si hay alguna cosa, el que la haya hecho tendrá que aclararla", ha concluido. EFE

flh/am/ram