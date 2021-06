Feijóo reivindica el "diálogo" aunque critica la "queja constante" al Estado

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves el "diálogo sosegado y civilizado" frente al "ruido" político, aunque ha criticado la "queja constante" al Estado de quienes, sin embargo, no quieren "participar en la actualización del modelo" territorial.

El presidente gallego ha intervenido por videoconferencia en el coloquio titulado "El modelo territorial para mejorar la economía española", organizado por el Cercle d'Economia, junto a otros tres presidentes autonómicos: Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Juan Manuel Moreno (Andalucía) y Francina Armengol (Baleares).

Núñez Feijóo ha destacado el valor de las jornadas organizadas por el Cercle d'Economia en Barcelona y, relacionándolas con el actual momento político, ha destacado que "lo importante es dialogar de forma sosegada y civilizada", en lugar del "ruido en el que nos movemos últimamente".

Según el líder del PP gallego, hay que "reivindicar las razones" e "intercambiar recetas ante los desafíos que tiene la España de las autonomías".

Núñez Feijóo se ha mostrado "muy satisfecho" con el modelo territorial del Estado español, que instaura el sistema "más descentralizado" de la Unión Europea, porque otorga a las comunidades autónomas "más competencias que los länder alemanes".

Aunque el modelo es "susceptible de mejora", a su entender, "ha sido útil para la inmensa mayoría de los españoles".

No obstante, y sin mencionar explícitamente al Gobierno catalán, ha dicho que "lo que no es coherente es la queja constante" y, al mismo tiempo, "no querer participar en la actualización del modelo".

Desde su "galleguismo constitucional", se ha mostrado "muy cómodo en la estructura constitucional", sin negar sus "discrepancias con el modelo radial de infraestructuras" en España.

Núñez Feijóo ha recordado que "las comunidades autónomas son Estado", y sus presidentes tienen su "responsabilidad como representantes del Estado" en sus territorios, por lo que ha defendido la "cogobernanza".