Feijóo: Reformar la financiación es prioritario y el Gobierno ha engañado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que es "prioritario" reformar la financiación autonómica y ha afirmado que el Gobierno ha "engañado" a las comunidades autónomas, pues dijo que promovería un nuevo modelo esta legislatura pero se está "en el último cuarto y no se ha propuesto nada".

Feijóo ha afirmado en Valencia que la reforma de la financiación es un asunto "de enorme trascendencia y de enorme complejidad", lo que no significa que no haya que abordarla, y ha considerado que si no se ha cambiado esta legislatura es porque el Gobierno "no puede sacar adelante ninguna propuesta sin el visto bueno de ERC", su socio parlamentario.

"Y lo que le interesa a la mayoría de comunidades autónomas, probablemente no le interese a ERC", ha señalado el dirigente popular, para quien mientras ERC no diga que sí, no habrá nuevo modelo de financiación esta legislatura, a semejanza, según ha dicho, de lo que ocurrió en 2009.

Feijóo ha insistido en que la actualidad se está "sufriendo" el sistema de financiación pactado entre el Gobierno socialista y el tripartido de Cataluña en el año 2009, y ha resaltado que "es justo decir las cosas como son" para no crear "confusión".

Ha indicado que el modelo que defiende el PP es el del "coste real" de los servicios, y en este la población es "determinante", al tiempo que ha destacado que las comunidades con menos ingresos por población real ajustada son la Comunidad Valenciana y Murcia, que en consecuencia tienen una infrafinanciación al estar "muy por debajo de la media". EFE.

