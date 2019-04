Feijóo reconoce un gasto adicional en regreso desde EEUU "que pagó el PPdeG"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que el billete de vuelta de su viaje institucional a Estados Unidos para asistir a la concentración de la plaza de Colón tuvo un coste adicional, "que pagó el PPdeG".

En sesión de control en el Parlamento, Núñez Feijóo ha reconocido que realizó el pasado mes de febrero un viaje institucional a Miami y Nueva York, del que regresó una vez concluida su agenda, pero en un vuelo anterior al contratado para llegar a tiempo a Madrid y participar en esa concentración junto a otros representantes del PP, Ciudadanos y Vox.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha censurado que el Gobierno gallego no haya contestado asus peticiones de información y ha exigido el cese del secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, porque no ofreció respuestas durante una reciente comisión parlamentaria.

Se ha interesado por el momento del abono de la diferencia por parte del PPdeG, si fue una vez realizado el cambio de billete o después de que su grupo se interesara por esta cuestión en el Parlamento.

Núñez Feijóo ha dicho que no tiene inconveniente en facilitarle una copia, aunque no tenga "derecho a tenerla", al no ser una factura de la Xunta.

Ha asegurado que "jamás un acto de partido fue financiado por la Xunta" y que "no hay un solo euro del PPdeG que se impute a la Xunta de Galicia".

Núñez Feijóo ha indicado que el viaje de la persona que lo acompañó y que también adelantó su regreso lo abonó también el partido.

Y ha preguntado a Villares si cuando integrantes de su grupo parlamentario viajan a Venezuela "lo hacen con cargo a la Cámara o paga el grupo parlamentario de las mareas", en referencia a la vicepresidenta segunda del Parlamento y diputada de En Marea, Eva Solla.