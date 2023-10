Feijóo se reafirma en que Puigdemont es "más sincero" que Sánchez y traslada al PPE que no es presidente por no ceder

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este jueves a sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE) que no es presidente del Gobierno por no hacer aceptado las "condiciones" que exige el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la Justicia. Dicho esto, se ha reafirmado en sus palabras acerca de que el expresidente catalán es "más claro", "transparente" y "sincero" que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, quien "pretende engañar a los españoles".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Bruselas después de asistir a la reunión del PPE, previa al Consejo Europeo, y mantener varias bilaterales, entre otras con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con el que ha hablado sobre la amnistía porque "eso afecta al Estado de Derecho en España".

Feijóo ha señalado que ha dado cuenta a los miembros del PPE de que Sánchez, desde hace tres semanas, está "intentado buscar los apoyos suficientes para, después de perder, conseguir la presidencia del Gobierno" mediante acuerdos con "la extrema izquierda" y "los separatistas".

"NO TODO VALE EN POLÍTICA"

"En este momento, Puigdemont es el que va a decidir si Sánchez va a ser presidente del Gobierno o no", ha recalcado, para añadir que él ha informado a sus colegas del PPE que ha "renunciado" a ser presidente del Gobierno porque no puede "aceptar las condiciones" del expresidente catalán y su partido, Junts. "Sigo reafirmándome en que no todo vale en política", ha aseverado.

En este sentido, ha recalcado que la amnistía es "ilegal" desde el punto de vista jurídico, una "aberración democrática" y una "indecencia desde el punto de vista moral", así como "un gran fraude" a los electores.

Al ser preguntado por la polémica que han creado sus palabras asegurado que "respeta" al expresidente catalán porque "todo el mundo sabe lo que pide" frente a otros que "mienten mucho", Feijóo se ha reafirmado en sus palabras y ha recalcado que dijo algo con lo que "la mayoría de los españoles" están de acuerdo.

"He dicho que el señor Puigdemont y el independentismo son más claros y más transparentes y más sinceros que el señor Sánchez, y lo reitero. Siempre han dicho lo mismo", ha abundado, para añadir que el jefe del Ejecutivo en funciones "oculta" a los ciudadanos lo que está pactando y "pretende engañarles".

