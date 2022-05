Feijóo quiere un PP que se "parezca" al gallego y ofrece a los españoles a gobernar "mejor" que Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo que quiere una formación estatal que "se parezca" al modelo acuñado durante "décadas" en Galicia, formado "por los mejores cuadros y las mejores personas", un partido "de principios". Un partido "ganador, unido y comprometido", ha resumido Feijóo, quien ha ofrecido a los españoles gobernar "mejor" que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En la clausura del 18º Congreso del PPdeG, que ha ratificado a Alfonso Rueda como sucesor de Feijóo, el líder del PP estatal ha defendido el impulso de un PP que tenga como único objetivo "acertar" y en el que "quepa mucha gente" porque las mayorías --ha remarcado-- "no se construyen sacando a la gente" de un proyecto político.

A renglón seguido, ha afirmado que los populares están "al servicio" de los españoles y les ha lanzado una oferta: que "si creen que merece la pena tener un Gobierno mejor", los populares están para cumplir con esta responsabilidad.

"Estamos para gobernar mejor, para gestionar mejor, para respetar más, para no insultarnos nunca, para proteger las instituciones, para que el Gobierno no esté por encima del Estado y para que el presidente del Gobierno sea el primer español. No para estar, estamos para servir", ha sentenciado Feijóo.

"Cuando haya dificultades en España, Galicia será un camino", ha remarcado el líder popular, quien ha asegurado que su compromiso es "seguir haciendo una buena política autonómica" desde la Presidencia del Gobierno de España "si los españoles quieren". "Así fortaleceremos España, la nación, la Constitución y el pueblo español", ha esgrimido.

