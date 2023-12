Feijóo se queja de pocos avances con Sánchez salvo en CGPJ y un retoque de la Constitución

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado haber conseguido "poco" tras la reunión de este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha celebrado que al menos haya habido un acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución y avances para renovar el Poder Judicial.

"El encuentro ha respondido a las expectativas: se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco", ha dicho Feijóo a modo de balance en una rueda de prensa celebrada en el Congreso tras la reunión con Sánchez, que ha durado cerca de dos horas.

Feijóo ha explicado que ha acudido a la reunión, celebrada también en la Cámara Baja, con un documento "con propuestas concretas" y se ha quejado de que él por el contrario no ha recibido "ningún papel".

En su opinión, el encuentro con Sánchez "ha sido oportuno y se ha celebrado de forma adecuada", y fuentes del PP aseguran que el tono ha sido "bueno", pero Feijóo considera pese a todo que ha sido una oportunidad que no han sabido aprovechar los dos grandes partidos.

Además, ha lamentado que Sánchez no haya mostrado "voluntad de rectificación en casi nada", ya que denuncia que el margen de maniobra para que pueda haber pactos entre el PSOE y el PP "es el que dejen los independentistas" a los socialistas.

"Le he pedido retirar la ley de amnistía (...) y me ha dicho que no", ha señalado Feijóo.

El líder del PP también ha lamentado haber recibido la negativa de Sánchez en otros asuntos como "evitar que la Alcaldía de Pamplona caiga en manos de Bildu", tras el apoyo del PSOE a la moción contra UPN, o cesar los "nombramientos políticos" en instituciones como la Fiscalía General o el Consejo de Estado.

Asimismo, asegura que Sánchez se ha negado a esperar a que haya un nuevo sistema de financiación autonómica para poder proceder a la condonación de deuda de algunas comunidades y, por la conversación, entiende que el presidente podría estar dispuesto a ceder a nuevas comunidades la gestión del cien por cien de los tributos.

Más allá de las negativas, Feijóo está contento por que se haya "resuelto satisfactoriamente" una reforma puntual y limitada de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' en el artículo 49 y que sea sustituido por personas con discapacidad.

Y ha celebrado que haya habido pasos con la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al aceptar Sánchez que la Comisión Europea supervise las negociaciones de este proceso, así como del cambio de la ley que regula el sistema de elección de los miembros del órgano.

Feijóo considera que el papel de la Comisión Europea es importante por la "desconfianza total" del PP hacia el PSOE al haberle mentido en negociaciones previas, pero ha rechazado usar el término 'mediador', en alusión a la figura presente en los encuentros entre los socialistas y Junts.

"Equiparar a la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en bandas armadas me parece una falta de respeto", ha declarado.

Asimismo, y evitando cualquier comparación con las negociaciones del PSOE con los independentistas, Feijóo ha dicho no ha hablado con Sánchez sobre organizar una mesa de trabajo entre ambos partidos, ya que asegura que tienen vía abierta para hablar con los socialistas "todos los días" en el Congreso y si el presidente quiere saber su opinión de algún tema solo tiene que pedírsela.

Sobre otros temas, Feijóo ha comentado que Sánchez ha condicionado la propuesta del PP de reformar el Reglamento del Congreso para que los jueces no comparezcan en comisiones de investigación a que haya un pacto para renovar el CGPJ

Por otro lado, ha destacado que el presidente se ha mostrado dispuesto a estudiar si incluye la carne y el pescado en la rebaja del IVA de los alimentos, y también a hacer un cambio de regulación en el accionariado de Telefónica, aunque el Estado mantendrá cerca del 10 % de las acciones.

Y asegura que Sánchez se ha comprometido en mantenerlo informado sobre la misión de seguridad en el Mar Rojo.