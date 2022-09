Feijóo propone rebajar al 4 % el IVA de carne, pescado, aceite y conservas

(Actualiza la NA1158 con más información)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al Gobierno rebajar el IVA del 10 al 4 % a los alimentos básicos que no cuentan aún con esa reducción, como la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas.

El líder de la oposición ha concretado su petición de rebaja de IVA ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, que se ha reunido este lunes con la presencia de dirigentes autonómicos como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Feijóo ha indicado que supondría para el erario dejar de ingresar 970 millones de euros, pero, según sus cálculos, se compensaría con la recaudación extra fruto de la inflación en los productos alimenticios, que cifra en más de 1.000 millones de euros, dentro de los 32.000 millones de más que puede recaudar el Estado este año respecto al anterior.

El líder del PP ha defendido que esta rebaja fiscal es lo "razonable" ante el incremento de los precios y es una propuesta "estudiada", "solvente" y que "no carga el coste de la crisis a las familias" ni a los "productores y vendedores" que lo están "pasando muy mal" ante márgenes cada vez más pequeños.

Ahora cuentan con el IVA superreducido del 4 % el pan común, la harina, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres y los cereales, mientras que otros alimentos de consumo humano tienen un IVA reducido, del 10 %, como los citados por Feijóo: carne, pescado, aceites, agua, pasta seca y conservas.

Feijóo cree que "cualquier gobierno sensible y con un principio de compromiso con las rentas medias y bajas tiene que actuar" ante la escalada de precios, por lo que pide que si no son atendidas sus propuestas de rebaja del IRPF sí lo sea "al menos" la del IVA, para que más productos sean considerados básicos.

Hasta ahora las respuestas del Gobierno presidido por Pedro Sánchez a sus propuestas económicas en los últimos meses han sido "más o menos la misma": decir que él es "populista, insolvente, que tiene mala fe, que es amigo de los ricos".

"Encajo todas esas críticas con sentido del humor, pero me cuesta más encajar que el PSOE nos dé lecciones de defender a las clases humildes cuando ha votado que no y aplaudido después a no rebajar el IRPF por debajo de los 40.000 euros", ha añadido Feijóo ante los barones de su partido.