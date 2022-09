Feijóo propone un órgano independiente que guíe la política energética y descuentos directos sobre la luz y el agua

López Miras pide al Gobierno de España "más bajadas fiscales en lugar de topar precios"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que el plan energético que ha presentado al Gobierno central y compuesto por 59 apartados incluye la propuesta de crear un órgano independiente que guíe la política energética del país, así como una unificación fiscal y descuentos directos sobre la factura de la luz y el gas para quienes reduzcan el consumo.

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la conferencia inaugural del segundo Foro Avanza, organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur),, que ha tenido lugar en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, y en el que ha estado acompañado por el presidente del Gobierno autonómico y del PPRM, Fernando López Miras.

En concreto, para incentivar el ahorro energético privado, Núñez Feijóo ha propuesto un descuento de entre el 5% del recibo de la luz y un 10% del recibo del gas para quienes que reduzcan entre un 3 y un 7% el consumo de estos dos suministros, respectivamente.

En este sentido, ha recriminado los planteamientos políticos hechos "desde la ideología y no desde la tecnología", porque "se está en riesgo de afectar a la economía, sobre todo durante un conflicto como la invasión de Ucrania". En su opinión, esto es una "grave irresponsabilidad" y ha pedido la existencia de un órgano independiente que oriente la política energética en España, al igual que sucede con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para orientar la política económica.

"Dentro de la AiREF, sin necesidad de crear un organismo nuevo, debemos de establecer una sección con esa autonomía e independencia para proponer la política energética que le interesa a los españoles, y no a un solo español" como "el presidente del Gobierno", ha aseverado.

Asimismo, ha apostado por unificar la política fiscal porque actualmente hay hasta ocho impuestos gravando la energía. Así, ha propuesto reunir todos ellos en un solo gravamen, al tiempo que ha animado a activar todas las capacidades energéticas del país y no prejuzgar ideológicamente algunas de ellas.

EFECTO DE LA INFLACIÓN

Durante su intervención, Núñez Feijóo ha lamentado que España "es el colista de la recuperación económica". De hecho, ha recordado que "el INE volvió a ajustar el PIB" este mismo jueves. "Algunos se quedan con que el PIB del 2021 subió, pero no es cierto: lo que pasó es que bajó el PIB consolidado de 2019 y 2020", ha aseverado.

Por tanto, ha señalado que "España es el único país de la UE que no ha alcanzado el PIB prepandemia y que todo parece indicar que no lo vamos a hacer hasta bien entrado el 2023".

Ha considerado "sorprendente" que el hecho de que el Gobierno de España haya hecho hace unos días una valoración "positiva" de la inflación interanual del 10,5%. "No parece muy razonable que saque pecho cuando tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años", ha señalado.

Además, ha reprochado que esto está produciendo un impacto en las rentas débiles y moderadas, de forma que "España alcanza ya el 37,8% de población en riesgo de pobreza".

Núñez Feijóo también ha criticado que España duplica la tasa de paro de la UE y "se está viendo la desaceleración en el sector servicios o en la caída del índice de producción industrial, mientras que el Banco de España y la AiREF han advertido que el PIB del tercer trimestre no crecerá conforme a lo previsto".

FONDOS NEXT GENERATION

Por otro lado, ha señalado que el Tribunal de Cuentas de la UE acaba de advertir del "riesgo de fiasco" de la ejecución de los fondos europeos en España, que "está a la cola de los 27 países miembros". Se trata, a su parecer, de un panorama que "invita a la reflexión seria".

En este sentido, ha reprochado que España tiene unas finanzas públicas "especialmente desordenadas". Y es que, añade, hay países que han aprovechado para "apoyar a sus contribuyentes, ciudadanos y empresas, mientras que otros han aprovechado para aumentar su deuda pública".

Se ha referido a los 320.000 millones de euros que ha aumentado la deuda pública en España desde 2018, lo que supone "una deuda de 210 millones de euros más cada día" que "van a generar muchas tensiones en el pago de intereses".

En cuanto a los fondos NEXT Generation, Núñez Feijóo ha lamentado que "el problema es que no llegan" a España y que no se plantea de forma correcta. "Porque, además de ganar unas elecciones, hay que saber gestionar un país", según el líder del PP, quien ha celebrado que "lo bueno de la democracia es que se puede cambiar de gobierno".

LÓPEZ MIRAS PIDE BAJADAS DE IMPUESTOS

Por su parte, López Miras ha pedido al Gobierno central "más bajadas e incentivos fiscales en lugar de topar precios" y ha afirmado que las empresas familiares son "imprescindibles en tiempos convulsos, por su arraigo territorial y por su vocación de permanencia".

Ha destacado especialmente el "compromiso" de estas sociedades "con la Región de Murcia y su futuro", y agradeció al presidente de Amefmur, José María Tortosa, que estas empresas sean "nuestros mejores embajadores por el mundo".

Dicho compromiso se ha reflejado, ha señalado, en que "han contribuido siempre a sacar adelante a la Región de Murcia en los momentos más complicados, y nunca han fallado cuando se ha necesitado que estén en primera línea". Además, ha recordado que "más del 92% del tejido empresarial de la Región son empresas familiares, por lo que la recuperación no es posible sin ellas".

Sobre el escenario económico actual, que ha calificado como una "tormenta perfecta" que augura "un otoño gris y un invierno oscuro" por las presiones inflacionistas, López Miras ha indicado que "llegar a fin de mes, mantener subida la persiana o lograr que funcione con normalidad un negocio se ha convertido en una carrera de obstáculos. Los precios están desbocados, los márgenes empresariales se reducen cada vez más, y las cuentas salen cada vez menos".

Ante esta situación, ha pedido al Gobierno central "mayores esfuerzos" para apoyar al tejido productivo, que "es más necesario que nunca". También ha demandado "menos improvisación y más planificación; menos intolerancia y más escucha activa; menos demagogia populista y más solvencia; menos llamadas a las barricadas y más concertación social; menos topes a los precios y más incentivos y bajadas fiscales. Hace falta abandonar el intervencionismo para dar paso a la libertad, que es precisamente lo que hacemos en la Región de Murcia".

DATOS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN

De cara a afrontar el previsible debilitamiento de la economía, López Miras ha puesto en valor la solidez de la Región que reflejan los diferentes indicadores, y puso como ejemplo que "somos la cuarta provincia que más exporta, tras Barcelona, Madrid y Valencia; hemos batido récords de turistas con más visitantes que antes de la pandemia; somos la segunda comunidad en crecimiento del Índice de Producción Industrial, y el año pasado fuimos la segunda autonomía con mayor creación de empleo".

Estos datos, ha añadido, "nos invitan a pensar que podemos liderar la recuperación económica y social, pero no son responsabilidad del Gobierno regional u otra administración, son el fruto del trabajo constante y la valentía de muchos empresarios de la Región de Murcia, como las 30.900 empresas familiares con las que contamos". Sobre el papel del Gobierno regional en esta dinamización, ha afirmado que las decisiones tomadas "han puesto las cosas un poco menos difíciles a aquellos que quieren generar oportunidades", desde la creación de "un espacio de libertad económica".