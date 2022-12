Feijóo promete "seguir defendiendo España" tras la decisión del TC

(Actualiza la NA1319 con la postura de Feijóo)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a "seguir defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón" después de que el Tribunal Constitucional haya estimado la petición del PP para paralizar la tramitación de los cambios en el Poder Judicial y el propio órgano de garantías.

"Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón", ha señalado el líder de la oposición en Twitter.

El PP ha celebrado como un triunfo del Estado de derecho la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio tribunal de garantías ha exigido al Gobierno que la acate, según han trasladado fuentes del PP.

Han destacado los populares que el "Tribunal Constitucional no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha amparado a los diputados del PP" y "defendido a todos los españoles y a nuestro Estado de derecho" de lo que considera una "deriva autoritaria y antidemocrática" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP considera que la Justicia "ha venido a decir que no todo vale en la política, que el Gobierno se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes no se puede permitir en un Estado democrático" y espera que el Gobierno "acate la decisión y no siga metido en esa deriva".

Una deriva que, denuncian, "le ha llevado ya a calificar a los jueces de fachas con toga, a no respetar la separación de poderes y a arremeter y presionar a todos aquellos que ponen en tela de juicio su actuación".

Censuran además que el Gobierno intentase el pasado jueves en el pleno del Congreso "sacar adelante sus medidas a toda costa, saltándose la tramitación prevista y eludiendo los más mínimos controles parlamentarios".