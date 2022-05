Feijóo proclama que Madrid es "una máquina del PP imparable" que se compromete a "proteger"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo que "Madrid es una máquina del PP imparable", antes de lanzar un mensaje: que con él al frente de la dirección del partido se va a "proteger" a las "máquinas del PP".

Así lo ha trasladado duante la clausura en Pontevedra del 18º Congreso del PPdeG, en el que Alfonso Rueda ha sido ratificado líder del partido en Galicia dando por cerrada definitivamente una etapa de 16 años con Feijóo al frente.

Durante su intervención, Feijóo ha recordado el cónclave madrileño, en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue proclamada como líder del partido, en la pasada jornada, y en el que él participó.

"Estuve ayer en Madrid, donde nos lo pasamos muy bien. Sé que a algunos les molesta. Pues que esperen. Madrid es una máquina del PP imparable y nosotros vamos a proteger las máquinas del PP", ha sentenciado Feijóo, quien ha reivindicado un partido que "se parezca" al modelo acuñado "en décadas" en Galicia.

El líder del PP ha proclamado que quiere un partido en el que "quepa más gente" porque és de forma inclusiva como "se construyen mayorías" y, al tiempo, ha lanzado una oferta a los españoles: que confíen en él y en el PP si quieren un Gobierno "mejor" que el de Pedro Sánchez.

"Estamos para gobernar mejor, para gestionar mejor, para respetar más, para no insultarnos nunca, para proteger las instituciones, para que el Gobierno no esté por encima del Estado y para que el presidente del Gobierno sea el primer español. No para estar, estamos para servir", ha sentenciado.