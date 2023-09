Feijóo se presenta como un presidente "de fiar"

(Actualiza la NA2210 con avisos de Feijóo a Junts y al PNV)

El presidente del PP y candidato al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha finalizado su discurso de investidura en el pleno del Congreso mostrándose como un "presidente de fiar" e instando a todos los políticos al diálogo "honesto y sincero" así como a recuperar la política integradora y no excluyente.

Feijóo, que ha intervenido durante casi dos horas en la tribuna, ha señalado que se ofrece como un presidente de fiar "para el pueblo y para esta Cámara. Yo sí".

"La política que se asienta en la Ley, que atiende a los problemas reales, que escucha y que comparte. La política que dice la verdad. La que no oculta la realidad, sino que la afronta y la gestiona. La política que se debe, en primer término, a la gente", ha puntualizado.

Feijóo ha afirmado que "esta misma tarde podemos iniciar un diálogo honesto y sincero. Todos, sin excepción...Desde el Gobierno o desde la oposición, lo haré. Yo sí. Sé para lo que me han votado el 23 de julio. Sé para lo que estoy aquí hoy. Y se cuál es mi deber. Con su no y con su sí: Es España", ha finalizado.

Hasta en dos ocasiones ha dicho Feijóo que sería un presidente de fiar, también a los independentistas de Junts y ERC y a los nacionalistas del PNV a los que ha avisado de que él no les engañaría.

"Porque ¿qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten? Háganme caso", les ha advertido al tiempo que les ha prometido que "jamás les diré que sí a todo, pero no tengo ninguna duda de que a Cataluña y al País Vasco les vendría bien un presidente del Gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos".

Feijóo les ha pedido que "no quieran más a sus deseos que a toda la gente que tenemos que representar" y les ha afeado las consecuencias electorales "de sus alianzas, no muy rentables", con el PSOE.

"No quiero un país de pensamiento único...De hecho, creo que no será sencillo encontrar en la política nacional presente o pasada otro presidente tan sensible al autonomismo, a la importancia de las lenguas cooficiales y a las particularidades territoriales", ha puntualizado Feijóo a los nacionalistas a los que ha pedido "que no se arroguen en exclusiva la representación de los territorios que representan".

"He sido presidente autonómico, hablo y amo más de una lengua española, y defiendo que los matices de cada autonomía son una riqueza, no un problema", ha recalcado.

El líder del PP ha recibido los aplausos en pie de toda la bancada del grupo popular durante más de dos minutos bajo la mirada de sus presidentes autonómicos, mientras que los diputados de Vox no le han ovacionado.