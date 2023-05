Feijóo preguntará a Sánchez en el Senado a 12 días del 28M si cree que la gente "merece que se le diga la verdad"

El PP ha criticado las "mentiras" y las promesas "incumplidas" de Sánchez con las que provoca "desafección" entre los ciudadanos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará el próximo martes en el Senado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si considera que "los españoles merecen que se les diga la verdad", un nuevo duelo parlamentario que se produce a solo 12 días de que los españoles voten en las elecciones del 28 de mayo.

Se trata de la quinta pregunta oral que Feijóo formula a Sánchez en el Pleno del Senado desde que tomó posesión de su escaño en la Cámara Alta hace un año. Ambos interrumpirán su intensa agenda de campaña --están recorriendo España en apoyo a sus respectivos candidatos-- para verse las caras en el Senado.

Aparte de las preguntas de control, Sánchez y Feijóo han mantenido cuatro debates parlamentarios a raíz de las peticiones de comparecencia del jefe del Ejecutivo para hablar sobre energía o las medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Ahí el jefe de la oposición ha tenido un tiempo tasado de intervención, a diferencia del jefe del Ejecutivo.

"¿Considera el presidente del Gobierno que los españoles merecen que se les diga la verdad?", reza textualmente en la pregunta oral que Feijóo formulará al presidente del Gobierno en la sesión plenaria del 16 de mayo, una semana y media antes de la cita con las urnas. Ambos dispondrán de un tiempo tasado de siete minutos.

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS

Con esta cuestión, el jefe de la oposición quiere denunciar en sesión parlamentaria las promesas incumplidas del presidente del Gobierno como, a su entender, ocurre con los anuncios en vivienda que ha realizado estas semanas tras cinco años de "inacción".

El propio Feijóo ha asegurado que las campañas no deberían ser una "subasta de medidas, ni una declaración de intenciones ni un espectáculo de fuegos artificiales" sino un momento para intentar convencer a los ciudadanos y hacer propuestas "meditadas".

De hecho, ha dicho que debe volver a importar la "palabra dada" y deben asumirse "responsabilidades" ante los incumplimientos, dada la "frustración" y la "desafección" que genera a los ciudadanos las promesas incumplidas.

FEIJÓO REIVINDICA OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA

Además, el primer partido de la oposición ha recordado estas semanas en algunos de sus actos las promesas con las que Sánchez concurrió a los comicios de 2019, cuando aseguró que no indultaría a los condenados por el 'procés', no dormiría tranquilo si acordara con Podemos o no pactaría con Bildu.

Precisamente estos días los 'populares' han pedido explicaciones al PSOE por tener como socio de gobierno a Bildu, un partido que lleva en sus listas a 44 etarras, algunos de ellos condenados por asesinato. Feijóo ha criticado este jueves que al PSOE no le "repugne" gobernar con esa formación.

El presidente del PP, que reivindica otra forma de hacer política, considera que esos pactos con Bildu es una de las razones por las que hay que "derogar el sanchismo" en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.