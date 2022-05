Feijóo se pregunta si es lógico agotar la legislatura ante el caos de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha preguntado si es lógico agotar la legislatura ante la actual situación de "caos" con la mitad del Gobierno pidiendo una investigación por el espionaje político y un jefe del Ejecutivo al que ve más preocupado por "tranquilizar a sus socios" que por la seguridad nacional.

El líder del PP ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo del medio digital El Debate en un hotel de Madrid, en el que ha estado arropado por los principales dirigentes del PP y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En este evento, Feijóo ha acusado al PSOE y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de debilitar al Estado para "resistir" en el Gobierno y de apropiarse del Estado para usarlo como "moneda de cambio democrático". "No hay coartada para semejante perversión del decoro democrático", ha recalcado.

Y ha defendido la posición del PP: votar no a una comisión de investigación que a su juicio solo pretende "desnudar al Estado" y pedir la comparecencia de Sánchez "para ver cómo es posible dar una rueda de prensa para acreditar la debilidad del Estado", en referencia a la ofrecida por el Ejecutivo para denunciar el espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Preguntado por si cree que Sánchez puede agotar la legislatura, Feijóo ha apuntado que convocará "cuando más le convenga" pero ha agregado que "no depende de él solo", si no también de la "mitad de su Gobierno", que quiere "investigar a la otra mitad" y de sus socios parlamentarios, que no creen "el discurso de la ministra de Defensa".

"En esta situación de un cierto caos, lo lógico en un país europeo sería pensar si podemos seguir así, pero lo lógico en España forma parte del pasado, no del presente", ha apuntado Feijóo.