Feijóo plantea de nuevo al PSOE que el 28M gobierne el más votado: "Vale para las ciudades y CCAA, sin trampa ni cartón"

Afea a Sánchez que presuma de gestión económica cuando España es el país "con más paro de la UE" y lo ve un "insulto" a las familias

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado de nuevo este jueves al Partido Socialista que el próximo 28 de mayo gobierne la lista más votada, algo que, según ha dicho, "vale para las ciudades, las diputaciones y las comunidades autónomas, sin trampa ni cartón".

En un acto en Cádiz junto al candidato a la Alcaldía y presidente del PP en la provincia, Bruno García, Feijóo ha recordado que el PP ya propuso al PSOE un acuerdo para que gobierne el más votado y hoy ha recuperado su oferta. "Si el Partido Socialista gana en una ciudad, que gobierne él. Si el Partido Popular gana en otra, que gobierne el PP. Se lo vuelvo a proponer", ha manifestado.

De la misma manera, Feijóo ha defendido que el PSOE gobierne en una CCAA si es la "fuerza más votada", pero "siempre que se comprometa a respetar el resultado de otra comunidad en la que el PP sea la fuerza más votada".

"ME GUSTARÍA QUE SÁNCHEZ ACEPTE QUE GOBIERNE EL QUE GANE"

"Esto vale para las diputaciones, para las ciudades, para las comunidades autónomas sin trampa ni cartón, y lo volvemos a proponer antes de iniciar la campaña electoral. Me gustaría que el presidente del Gobierno acepte en algún lugar que gobierne el que gane, porque eso es lo que va a reconstruir la confianza en las instituciones y en la política", ha declarado.

Feijóo ha afirmado que los candidatos del PP "solo tienen un pacto, el que salga directamente de las urnas después del escrutinio de la noche electoral". "No nos debemos a nada ni a nadie. No tenemos pactos con nadie", ha apostillado.

Dicho esto, ha indicado que formar parte de la candidatura del PP supone "ilusión", "pasión" y "ganas". "Y supone también responsabilidad. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos vale si no es ganar", ha manifestado, para recalcar que el PP no empieza a contar qué puede hacer para intentar gobernar.

CRITICA QUE EL GOBIERNO "PRESUMA DE GESTIÓN ECONÓMICA"

En clave económica, el jefe de la oposición ha criticado que a Pedro Sánchez le haya dado por "presumir de gestión económica". "Y la verdad es que hace falta valor para ello", ha exclamado, para recalcar que España es el país "con más paro de la UE y con un 30% de paro juvenil".

Además, ha recriminado al PSOE que diga que España es el "mejor" cuando ha "perdido 100.000 autónomos en el último año y 87.000 empresas desde que ha llegado Sánchez" al Gobierno", al tiempo que es el país que más ha incrementado su deuda pública, el déficit y más ha subido los impuestos.

A su entender, no se puede "decir que este país es el mejor" cuando tiene "más del doble de la media de paro de los países de la Unión Europea" y donde "más poder adquisitivo" han perdido los ciudadanos. "Y resulta que se viene a presumir de gestión económica, es una falta de respeto. Y yo, lamentablemente, tengo que decir que es un insulto a la mayoría de las familias españolas", ha proclamado, para insistir en que el Gobierno no puede "presumir de gestión" económica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, Feijóo ha asegurado que el PP fue llamado al Gobierno de España cuando el país tuvo que "solucionar y gestionar las profundas crisis" y "dejó España mejor" de lo que la encontró. "Ser candidato al Partido Popular es saber que hemos venido a la política a servir y no a servirnos", ha apostillado.

ANDALUCÍA, "EJEMPLO DE QUE SE PUEDE CAMBIAR LO QUE NO FUNCIONA" En su intervención, Feijóo ha asegurado que Andalucía es "el ejemplo de que se puede cambiar lo que no funciona" y "se puede gobernar para todos", poniendo en valor la gestión económica del Ejecutivo andaluz que ha logrado hacer que esta región pase "del vagón de cola a la locomotora de ese tren" que es España.

En clave regional ha hablado de ejemplo de "rigor" y de "tomarse en serio los impuestos que pagan los ciudadanos", explicando que "el dinero que tienen los políticos es exactamente una parte del salario de todos los ciudadanos y del 21% de IVA que pagan cuando compran en una tienda o en cualquier lugar". "Andalucía es un ejemplo de que gobernar no es gastar sino gestionar", ha apostillado.

Según el líder del PP, la comunidad autónoma andaluza es "el ejemplo de que se pueden abrir nuevas etapas de regeneración democrática y de regeneración política", poniendo de manifiesto que Juanma Moreno ha confirmado que "es posible reunir a una mayoría de personas diferentes en un proyecto que tenga como objetivo acertar y defender los intereses de nuestro país".

En ese sentido, ha aseverado que esta región es "el mejor ejemplo de que no da igual quien gobierne" y de que "la buena gestión importa", sumando a estos aspectos otros como "la buena política que transforma a la sociedad" o que "la responsabilidad y la estabilidad son valores necesarios para avanzar".

"La gente premia el trabajo bien hecho", ha subrayado Feijóo, quien ha añadido que Andalucía es ejemplo "de que se puede gobernar para todos y que se puede unir a las personas que piensan distinto en un proyecto común. Ese es el ejemplo que habéis dado a toda España".