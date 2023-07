Feijóo pide el voto de los indignados del 15M y de quien no votó por los errores del PP

(Actualiza la NA4375 con nuevos datos)

Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado un "mitin-fiesta" en Madrid ante cinco mil simpatizantes del PP, frente a los que ha pedido el voto tanto de los "indignados" del 15M, a los que, dice, han "echado de su partido", como a aquellos que se quedaron en casa por los "errores" del PP y la ruptura del "centroderecha".

Feijóo ha arengado a los suyos junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Madrid Río, entre tercios de cerveza con la cara de la presidenta de la Comunidad de Madrid, banderas de España y una crema de protección solar "factor Feijóo", para protegerse del verano del "sol-cialismo".

Ecléctico, como los éxitos que pincha Pulpo, el DJ de cabecera del PP, Feijóo le pide el voto a todo el arco ideológico, también a los socialistas que, dice, le "deberán una" si acaba con Pedro Sánchez, al que Ayuso da ya por "sentenciado".

Sobre los que acamparon en la Puerta del Sol en mayo de 2011, en protesta contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que el PSOE les ha "engañado", "dinamitado por dentro" "utilizado para llegar al poder" y ahora a los "Echenique, Montero y Pablo Iglesias" les han "echado de su partido"."A esos también les pedimos el voto", ha exclamado.

Feijóo ha defendido además que en el PP caben "todos los que se quedaron en casa" cuando al PP le fue "mal", "cometió errores" y "se rompió el centroderecha".

El candidato del PP ha omitido en Madrid las referencias directas a Vox, partido al que en otros mítines ha incluido dentro del pack de papeletas que pueden hacer que Pedro Sánchez siga en el poder.

Pasando por alto a los de Santiago Abascal, todo ha sido euforia en el mitin de Madrid, la autonomía por la que por primera vez Feijóo se presenta al Congreso ya desde el inicio, cuando ha sonado "The final countdown" de Europe.

Feijóo ha hecho frente a su lumbago y se ha alargado en su arenga madrileña, donde ha vuelto a denunciar las mentiras de Pedro Sánchez y ha dejado un compromiso de su honestidad, esa que ponen en duda sus rivales: "Si os miento no solamente os pido que me echéis del Gobierno, si miento os pido que me echéis del partido. Empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles, jamás".

También les ha dicho a los suyos que percibe el mismo "ambiente" que antecedió a sus mayorías absolutas en Galicia o a las de Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso en Andalucía y Madrid, respectivamente. "Estamos ante las últimas sacudidas desesperadas del sanchismo y a un paso (...) del cambio de España".

"No hay límites en la victoria que podemos alcanzar el domingo, así que votemos", ha exclamado Feijóo, que ve claro quien sigue creciendo y quien se está "hundiendo".

Pero que, al tiempo, llama a no confiarse con un símil futbolístico: "El Madrid gana casi siempre, pero no siempre". "Hoy tenemos, dicen, todas las opciones, pero no hay ni un solo voto en la urna, o votamos el domingo o seguirán, o los arrasamos o intentarán gobernar", advierte.

El PP se conjura contra un posible bloqueo de Sánchez. Feijóo defiende que "nadie puede ser presidente de España después de perder las elecciones" y, en un lapsus entre el Gobierno y la Casa Real, ha asegurado que "sería incapaz de tomar posesión en el Palacio de la Zarzuela y que fuera haya un candidato que ha ganado las elecciones".

CRÍTICAS CONTRA YOLANDA DÍAZ

Feijóo ha criticado a la candidata de Sumar al decir que viendo los "datos maquillados de empleo", "de maquillaje sabe mucho, no hay ninguna duda.

También ha recibido críticas Yolanda Díaz por parte de Ayuso tras el reportaje en el que aparece planchando, que a la presidenta madrileña le parece "inquietante" porque "vive en una casa de 400 metros". "Yolanda me dejó 'planchaó', ha bromeado además el alcalde de la capital sobre la participación de la candidata de Sumar en el debate a tres.