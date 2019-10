Feijóo pide a Sánchez sacar del debate político los pagos autonómicos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladad este sábado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que saque del debate político las entregas a cuenta a las comunidades y que se les pague todo lo que se les debe.

Feijóo ha asistido a la clausura del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico por parte de Sánchez y ambos han tenido oportunidad de mantener una breve conversación en la que, según ha comentado posteriormente el presidente gallego a los periodistas, le ha hecho esa petición.

Ha especificado que como representante ordinario del Estado en Galicia y no como presidente de la comunidad le ha recordado que es un deber del Gobierno central pagar a las comunidades. Además, le ha aconsejado que no tensione la política autonómica y no "caiga en la tentación" de pagar solo una parte de lo que se debe a las comunidades.

Ha lamentado que durante meses se haya venido negando la existencia de una deuda y después que no se podía pagar, y ahora que se pretenda abonar sólo una parte. Por eso ha confiado en que el decreto ley que pretende aprobar el Gobierno para el pago, incluya todas las partidas que se adeudan.

Por otra parte, Feijóo se ha referido al hecho de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se haya abierto este sábado a llegar a acuerdos con el PSOE tras el 10 de noviembre. Ha señalado al respecto que lo que importa es lo que se hace, no lo que se dice, y ha recordado que tanto el PSOE como Ciudadanos ha sido dos partidos del "no".

Frente a ellos ha situado al PP como el partido de la centralidad y del "sí". "Si ahora el PSOE y Ciudadanos cambian y se ponen a favor de la estabilidad, la centralidad y el 'sí, bienvenidos, pero lo importante -ha insistido- no es lo que se dice en campaña, sino lo que va a ocurrir tras el 10 de noviembre".