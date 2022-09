Feijóo pide a Sánchez que rompa con sus socios y se apoye en el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompa sus alianzas con sus actuales socios y busque el apoyo de su partido para acabar la legislatura ante un momento "crítico".

Feijóo ha aclarado que esta oferta no implica que el PP sea un socio parlamentario permanente durante su intervención en el Senado, donde el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición han protagonizado un cara a cara en la comparecencia de Sánchez para abordar la crisis energética.

"Usted gobierna como gobierna y con quien quiere. España no merece un Gobierno volátil, sobredimensionado, que pide sacrificios pero no hace ninguno o un Gobierno sometido. Señor Sánchez, rompa con sus alianzas, cese a los ministros que usted no ha nombrado, cese también a los ministros que no están a altura del momento crítico", ha reclamado el presidente del PP.

Ha asegurado Feijóo que nadie en España cree que sea "más constructivo Bildu que el PP", que sea "más fácil una mesa de diálogo con ERC que con el PP" o que "vaya a proponer más ocurrencias el PP que Podemos". Y se ha comprometido a ser "siempre" "aliado" del país y a estar dispuesto a "desgastarse", al contrario que Sánchez.

Según el líder del PP, "en vez de crear un comité de crisis en Moncloa", Sánchez ha puesto a un funcionar un "comité de campaña". A su juicio, España "no puede seguir un año más a merced de las urgencias demoscópicas" del Gobierno. Además, ha pedido al Ejecutivo que se atreva a "hablar con los ciudadanos sin un casting previo como el que hizo ayer en la Moncloa".

Feijóo ha enmendado las medidas adoptadas por Sánchez ante la inflación o la crisis energética, ha alertado sobre el desempleo y ha desgranado nuevas medidas de su propuesta energética, como premiar el ahorro energético en los hogares, en vez de imponer "racionamientos".

Además de criticar el "no es no" de Sánchez a sus ofertas de pactos, el líder del PP ha celebrado que el Gobierno haya "rectificado" y haya incluido a las empresas de cogeneración en la excepción ibérica. Los populares se atribuyen la autoría de esta medida, que pidieron el pasado fin de semana, mientras que el Gobierno sostiene que el viernes lo acordó ya con el sector.

El líder del PP ha apuntado además que el Gobierno ha copiado al PP la reducción del IVA del gas pese a haberlas rechazado previamente y se ha preguntado si el "volantazo" es "fruto de la improvisación, la falta de rumbo o las encuestas".

Feijóo ha criticado además como "demagógico" que con un precio de la luz más alto que con Mariano Rajoy no se hable ya de pobreza energética y ha propuesto emplear el término "miseria energética". Ha negado además que las medidas que prepara la Unión Europea para intervenir el mercado eléctrico o poner impuestos a las eléctricas sean como las formuló Sánchez.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de contestar o a la inflación o a la pérdida de empleo diciendo que él es "Fraga" o que es "catastrofista" e "ignorante" y ha advertido: La mayoría de las familias españoles han agotado la nómina de septiembre la primera semana del mes (...) Ahora tiemblan ante cualquier imprevisto", ha recalcado Feijóo.