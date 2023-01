Feijóo pide a Sánchez que se comprometa a no gobernar si no gana elecciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que si no gana las elecciones generales no "merece" ser presidente del Gobierno, y ha emplazado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a que se comprometa a lo mismo.

En un coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Feijóo ha afirmado que tiene la seguridad de que Sánchez será presidente del Gobierno aunque pierda las elecciones si puede sumar "con la extrema izquierda o con los partidos independentistas".

"Espero que antes de que llegue la campaña electoral yo tenga una respuesta, un compromiso. Y yo me comprometo, y le hago la propuesta a Sánchez, de que si no gano las elecciones no merezco ser presidente del Gobierno. Y espero, recíprocamente, para jugar con el mismo reglamento, que Sánchez le diga a los españoles que si no es la fuerza más votada dejará gobernar al que gane las elecciones", ha señalado Feijóo.

El dirigente popular ha vuelto a insistir en su propuesta de que gobierne la lista más votada y ha señalado que se trata de una idea en la que él "cree" y que se da en otros países del entorno de España, entre los que ha mencionado los ayuntamientos portugueses.