Feijóo pide a Sánchez que baje impuestos el martes y dedique más tiempo a tomar medidas y dejar de buscar culpables

El candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aunque "rectifique y llegue tarde", acertará si el próximo martes, en el Consejo de Ministros, aprueba una bajada de impuestos "de una vez" porque es algo que se viene reclamando desde noviembre porque no se puede vivir "con unos precios que superan el siete por ciento" porque los ciudadanos "son un siete por ciento *más pobres" al tiempo que le ha reclamado que dedique más tiempo "a tomar medidas y menos a insultar a los españoles" y a dejar de buscar culpables.

Así lo ha asegurado el candidato a presidir el PP en el acto que se ha celebrado este sábado en el centro cultural Miguel Delibes de Valladolid, junto al presidente regional de los 'populares', Alfonso Fernández Mañueco, y rodeado por un millar de simpatizantes.

"Hay soluciones y el Gobierno no tiene ni que buscarlas porque las tenemos y sabemos cuáles son. Que el martes baje los impuestos de una vez. Llegará tarde, rectificará pero al menos acertará" ha aseverado Alberto Núñez Feijóo, quien ha reprochado al Gobierno que se dedique "a buscar culpables" ante los problemas, por lo que se ha "permitido darle un consejo", y es que pasen "mucho más tiempo tomando medidas y mucho menos tiempo insultando a millones de españoles".

Y como ejemplo de ello, ha aseverado que si piensan que todos los afectados por la crisis, que todos los que se quejan o todos los que se están movilizando en la calle "no son votantes del Partido Socialista", Núñez Feijóo ha augurado que el PSOE "dentro de poco será una fuerza extraparlamentaria porque no tendrá votantes si se cree que todos los que montan follón no son" de esta formación.

Para el candidato del PSOE, el único problema del Gobierno "es estar en la Moncloa y en los ministerios" sin entender nada "de lo qué es la política" ya que, según ha explicado, no se trata de sumar trienios siendo presidente de u Gobierno "sino de solucionar los problemas de los españoles" a lo que ha añadido que es mejor irse aún estando poco tiempo pero habiendo cumplido con el deber encomendado "que mantenerse incumpliendo tu deber".

Y es que, como ha señalado Núñez Feijóo, "nunca en la historia reciente" se han vivido unos momentos de "más incertidumbre" y es el momento en el que el Gobierno "debe dar lo mejor de sí mismo", pero en lugar de ello Pedro Sánchez lo que hace es "justamente lo contrario y se esconde", tras las comunidades autónomas durante la pandemia y en la crisis actual tras la Unión Europea "y tras una minoría de piquetes violentos", y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que no haya ni una sola semana la en que los miembros del Gobierno no discutan entre sí, ni una semana que no dejen al presidente en ridículo o que los ministros" discutan entre sí.

Por ello, ha insistido en que el Gobierno debe dar respuesta a los problemas de los trabajadores, "debe gobernar y tomar decisiones ya", y cuando dice "ya" no se trata, según Núñez Feijóo de "dentro de unas semanas sino a hace unos meses" porque España ha llegado "a una situación límite" porque no se ha gobernado "los problemas más acuciantes".

"España no tiene un día más que perder. No podemos permitirnos llegar a fin de mes porque la mayoría de los españoles llevan ya varios meses sin llegar a fin de mes", ha enfatizado Feijóo, quien ha puesto sobre la mesa que las ayudas a la industria "no valdrán de nada si no hay industria", las ayudas deben llegar antes de que las empresas "quiebren", antes de que los agricultores, los ganaderos y los pescadores tengan "que cerrar sus explotaciones, tiren la leche, sacrifiquen las cabeza de ganado y antes de que se pudra el pescado en las lonjas".

"