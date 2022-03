Feijóo pide al PSOE facilitar un Gobierno de Mañueco en Castilla y León

El presidente de la Xunta de Galicia y futuro nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al PSOE que sea responsable y no ponga en cuestión la gobernabilidad de Castilla y León, donde el Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco depende de los socialistas o de Vox, que reclama una coalición.

En rueda de prensa desde la sede del PP, tras presentar más de 55.000 avales a su candidatura para presidir el partido, Feijóo ha defendido que Mañueco es el único que puede presidir el Gobierno de Castilla y León, "no hay fórmula alternativa", y el PSOE debería por ello apoyar la lista más votada.

En el caso de que esto no ocurra y ante la amenaza de una repetición electoral, Feijóo ha recalcado que es el candidato del PP quien debe decidir sus alianzas.

Feijóo no ha cerrado la puerta a un Gobierno en coalición con Vox, pero sí se ha mostrado contrario a que el partido de Santiago Abascal ostente la presidencia de las Cortes, que se constituyen mañana. A su juicio lo "razonable" es que el partido que gana las elecciones sea el que presida la Cámara.

El presidente de la Xunta ha apuntado además que el PP no acepta "lecciones del PSOE actual sobre pactos". "Del PSOE de antes de Zapatero, todas", pero del posterior y "sobre todo desde (Pedro) Sánchez, ninguna", ha señalado, al ser preguntado acerca de si el PP está dispuesto a romper sus alianzas con Vox como reclamaron los socialistas a cambio de sus apoyos.

"Si lo que se trata es de romper alianzas con nacionalistas y populistas lo primero que va a tener que hacer Sánchez es romper su Gobierno, no sé si refiere a eso", ha ironizado.

Sobre sus futuras alianzas con Vox, Feijóo ha recalcado que su proyecto político no es "hablar de pactos", porque eso es lo que haría el PSOE actual, y no cree en una política donde "no puede cesar ministros", con "crisis semanales" o donde "vale todo".

Su objetivo es recuperar a los votantes que se fueron, sumar nuevos y "ganar limpiamente las elecciones". Aspira así a una "mayoría suficiente para gobernar", como ha logrado en cuatro ocasiones en Galicia, donde los ciudadanos han entendido su "mensaje".