Feijóo pide "prudencia y cuidado" a los jóvenes que visiten Galicia en verano

(Actualiza con más declaraciones de Núñez Feijóo sobre el brote de A Mariña)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los jóvenes que visiten Galicia este verano, tanto de otras comunidades autónomas como del extranjero, "máxima prudencia y cuidado" para evitar brotes de coronavirus.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, el presidente gallego ha recordado que desde ayer 1 de julio está permitida la apertura de las discotecas y también se han abierto las fronteras exteriores, además de la de Portugal.

"Los servicios sanitarios están preocupados por el número de personas que saldrán durante buena parte de la semana, especialmente los fines de semana, y en zonas localizadas de la costa, con visitantes de fuera, de otras comunidades autónomas y países", ha asegurado Núñez Feijóo.

En su intervención, el presidente gallego ha dicho que este mensaje de "prudencia" a los jóvenes que puedan venir de fuera es el mismo que ya trasladó a los gallegos el pasado mes de marzo, desde la declaración del estado de emergencia en Galicia y de alarma en el conjunto de España.

Ha asegurado que los jóvenes gallegos obtuvieron un "sobresaliente" y que por eso, entre otras causas, la situación de Galicia es hoy "mejor".

Sin embargo ha apelado a "no relajarse" y a "no bajar la guardia", ya que la posibilidad de que haya brotes es "real", como lo demuestran los 56 que hay activos en el conjunto de España, dos de ellos en Galicia; uno en el Barbanza "ya controlado" y otro en A Mariña, en el que se sigue trabajando.

"Puede haber la sensación de que estamos mejor, y es cierto, pero no podemos relajarnos; si estamos mejor que nunca es porque no nos relajamos nunca. Todos sufrimos mucho y por lo tanto todos debemos ser cuidadosos y responsables, si no, no podremos disfrutar", ha argumentado.

Núñez Feijóo ha recordado, además, que está a disposición de todas las personas que visiten Galicia en estos meses de verano el número 881 002 021, en el que recibirán información sanitaria sobre la covid-19 y cómo actuar en caso de sospecha de que hayan adquirido el virus.

Preguntado por el brote de A Mariña, el presidente gallego ha pedido "dimensionar" el alcance, que de momento afecta a 47 personas, la "mayoría" asintomáticas o de carácter leve.

Ha destacado que estas personas han sido identificadas gracias a más de 500 PCR y que únicamente dos personas están ingresadas, si bien una de ellas está hospitalizada por otra patología y, además, ha dado positivo en covid-19.

Se trata de un brote localizado del que se sabe su procedencia, ha continuado Núñez Feijóo, que ha ubicado su origen en "dos o tres bares" de la zona portuaria, con "camareros contagiados" y que "ya están cerrados", ha incidido.

Además de estas pruebas PCR a contactos "estrechos" de los contagiados, los servicios sanitarios han hecho 1.068 PCR en residencias de mayores de A Mariña "y todas están limpias", es decir, sin ningún positivo.

Núñez Feijóo ha dicho que desconoce que una persona que trabaja en A Mariña, pero residente en Asturias, haya dado positivo, aunque ha considerado que los departamentos sanitarios de ambas comunidades probablemente estén hablando y ha advertido de que "esto va a ser muy común", ya que en España se permite "la movilidad sin límites" y ya pueden venir también personas de otros países.

En su intervención, además, ha lamentado algunos casos puntuales de personas, contactos estrechos de otras que han dado positivo, que niegan su vinculación, lo que dificulta el rastreo y genera "tensiones". EFE

flh/am/jdm