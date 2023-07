Feijóo pide un Gobierno de "una pieza" y un presidente "honesto" desde su plaza talismán

Jugando en casa, desde la plaza de toros de Pontevedra, talismán para sus cuatro mayorías absolutas en la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha pedido que los españoles se unan para lograr un Gobierno de una "pieza" sin "intransigencias de extremos" y para poner un presidente "honesto" en la Moncloa.

El candidato del PP se ha encomendado a la tradición, o a la superstición, para reeditar en el conjunto de España lo que ya logró en Galicia y así se lo ha pedido a miles de simpatizantes en un mitin junto al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En Galicia, ha relatado, el PP tuvo votantes del PSOE, de Ciudadanos, de Vox y ve "posible" lograrlo en España porque la mayoría prefiere el entendimiento, "la firmeza en los principios que la intransigencia en los extremos", "la buena gestión que impuestos para intentar comprar voluntades" o "el servicio público con humildad, que la arrogancia desde el poder" y el "sanchismo".

Se compromete a cambio a romper los "bloques" y recuperar los pactos de Estado y a ser un "presidente para todos" del que los españoles digan al fin de su mandato "no nos has engañado, hemos confiado en ti, nos habrás gustado más o menos pero has sido un presidente honesto".

Arropado por los suyos ha hecho una enmienda al sanchismo, a la supresión de la sedición, los indultos, la ley del solo sí es sí, el uso de las instituciones, la marcha de la economía o a pactos como los que han dado la Alcaldía de Santiago al BNG.

Pide un cambio y sostiene que si el socialista Felipe González lo pidió en 1982 para que España funcione, el PP lo pide el 23J para que "nos podamos volver a fiar del Gobierno de España".

Si en 2009 "Chegou o momento" de su primera mayoría absoluta, ahora "es el momento" de "un gobierno libre que salga directo de las urnas, un gobierno de una pieza", ha deslizado además.

Pide para ello un voto claro contra los que fían todo a un "supuesto miedo", en alusión a las advertencias sobre un gobierno en coalición con Vox, y a una "carambola para bloquear la gobernabilidad de España".

"Que no vuelvan a hacer el no es no, vamos a votar por el sí es sí. Y que no vuelvan a bloquear España, como se la bloquearon a Rajoy y lo intentaron dos veces hasta que le echaron", ha exclamado.

Y llama a movilizarse contra el "auténtico miedo" de la izquierda, que en su opinión es a las urnas y por eso las ponen un 23 de julio. "Ganas de ganar y ganar con ganas, vamos a ello", ha arengado citando el pegadizo reclamo con el que Isabel Díaz Ayuso se hizo con la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid.