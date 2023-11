Feijóo pide al Gobierno que no levante muros ni juegue con la convivencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "que no levante muros" y "no juegue con la convivencia", al inicio de la multitudinaria concentración contra la ley de amnistía convocada en Cibeles por organizaciones de la sociedad civil.

"No levanten ustedes muros, no jueguen con la convivencia, no tensionen la sociedad, volvamos al sentido común, a la Constitución, a la división de poderes y al respeto a la independencia judicial", ha dicho Feijóo en declaraciones a los periodistas.

"Una cosa es tener el poder y otra tener la razón, una cosa es haber conseguido los diputados suficientes, pero saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo", ha agregado.

El presidente del PP ha considerado que "estamos en un momento complicado para la democracia" y ha acusado a Sánchez de cometer "un fraude" y "un atropello" con la proposición de ley de amnistía registrada en el Congreso y que le ha permitido ser investido presidente del Gobierno.

"No levante muros y no intente aislar a los políticos que estamos en contra, ni a los más de 11 millones de votantes que hemos dicho 'no' a este Gobierno, ni a millones de socialistas que no han votado a este Gobierno, la amnistía y la ruptura de la independencia", ha concluido Feijóo.