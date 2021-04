Feijóo pide convocar la Conferencia de Presidentes para evitar el "caos"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado convocar la Conferencia de Presidentes para gestionar el país tras el 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma, porque "España necesita certezas, no un gobierno que pase del estado de alarma al caos".

Ante la junta directiva del partido que se ha celebrado esta mañana en Oleiros, Feijóo ha considerado que "lo mínimo" que se puede hacer en estos momentos es "reunirnos para poner sentido común ante la falta de sentido común del Gobierno de España".

Ha sugerido el presidente gallego que al Ejecutivo central "no le interesa" convocar esta conferencia porque "quizá no tenga apoyos", pero las autonomías, añade, no tienen "más interés que acertar" porque el 9 de mayo habrá un "vacío legal" que es necesario gestionar, entre otras medidas, con una ley sanitaria. EFE

