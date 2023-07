Feijóo pide no confiarse tras un debate que no esperaba que le saliera "tan bien"

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a "perder por mucho" tras el cara a cara entre ambos que, ha confesado, no esperaba que le saliese "tan bien", al tiempo que ha llamado a no confiarse: "para que siga Sánchez tenemos bastantes opciones".

Feijóo ha acudido este martes a Ciudad Real y desde que ha cogido el AVE en Atocha (Madrid) ha recibido elogios de desconocidos por su desempeño en el debate, que se han convertido en aplausos y euforia cuando ha llegado a los Jardines del Prado de la localidad manchega, donde le esperaban un millar de simpatizantes, según los cálculos del PP.

Satisfecho con el cara a cara, Feijóo es también optimista con la capacidad del debate para unir el voto en torno a las siglas del PP pues cree que el cara a cara hace que los votantes de Vox hayan cambiado ya en favor del PP, o lo estén pensando, según ha expresado en una conversación informal con periodistas.

Durante el mitin, Feijóo ha sostenido que a Sánchez no le ha valido de "nada" encerrarse en Moncloa ni tener 800 asesores y ha reprochado su falta de respuestas al emplazamiento de dejarle gobernar si gana y que el candidato del PSOE haga lo mismo en caso contrario. También ha censurado que no respondiese sobre Marruecos, Pegasus o los fijos discontinuos. "Se quedó mudo", ha gritado un asistente.

Feijóo ha advertido además de que la izquierda fía el resultado del 23J a que la gente no vaya a votar "suene la flauta" y pierdan "por menos", al miedo a Vox, o a una "carambola" que lleve a repetir elecciones.

"Para que siga Sánchez tenemos bastantes opciones. Votar al partido sanchista, Sumar y a los dieciocho partidos que la componen, a ERC, a Sortu, Bildu y a los Puigdemont y también se puede votar a aquellos que dicen que quieren que gobierne el PP para después bloquear en una comunidad autónoma, a esos se puede votar para que no haya cambio" ha afirmado.

Y ha tildado el voto a Vox como una "broma sanchista" y de "voto útil a Sánchez".

Tras el mitin, en el que también han participado el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez y la cabeza de lista del PP por Ciudad Real al Congreso, Carmen Fúnez, Feijóo ha mantenido una conversación informal con los periodistas.

"Sabía que iba a salir bien, pero no tan bien", ha dicho, en una satisfacción que no le llevará a ir a más debates, porque considera el de cuatro un "juego incompleto y trucado" porque están PSOE, Sumar y Vox pero no ERC, PNV o Bildu.

En todo caso, Feijóo no da por derrotado a Sánchez, al que pide no subestimar. El resultado del 23J, advierte, depende de 18 provincias que reparten 36 escaños y que tienen una situación análoga a la de Ciudad Real, que reparte cinco escaños por lo que pueden llevarse dos el PSOE, dos el PP y uno Vox, o que los populares se hagan con tres.