Feijóo pide no confiarse y dice que únicamente está a disposición de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo (PPdeG), ha pedido a los suyos no confiarse ante las encuestas que le otorgan una posible cuarta mayoría absoluta, "porque no hay un solo voto aún en las urnas".

En el acto de lanzamiento de la precampaña en la Finca de Rocha en Santiago, con la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, Núñez Feijóo ha asegurado que se siente con "más fuerzas y más ganas" que en 2009, además de con "más experiencia" tras más de una década de gobierno y ha dicho que "únicamente está a disposición de Galicia", algo que para él es "muy importante que se sepa de modo público y notorio".

Durante el acto, seguido por vía telemática por los integrantes de las cuatro candidaturas provinciales, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, 619 en Galicia.

Núñez Feijóo ha reivindicado su gestión durante más de una década y especialmente en los últimos tres meses y ha advertido de que en las elecciones del próximo 12 de julio solo hay dos alternativas, la que encabeza su partido "o la suma de cuatro partidos".

"Qué gobierno genera más certezas, qué gobierno gestionará mejor lo que queda por delante, qué candidato ofrece más confianza para ser presidente", ha señalado Núñez Feijóo que deberán responder los gallegos en la urnas.

En cualquier caso ha recordado a los integrantes de las candidaturas provinciales y del conjunto del partido que si no trabajan, no piden el voto, no patean todas las aldeas y municipios y si "no tienen hambre" para volver a ganar, para servir y para ser útiles, el PP no logrará una nueva mayoría absoluta.

"No he ganado nada, no hay ni un voto en las urnas, aún no se ha votado. En esta campaña hay que demostrar que seremos capaces de conseguir una cuarta mayoría absoluta y además en plena pandemia, en la que no dejamos de cuidar a los gallegos, que es a los que nos debemos", ha incidido.

Además, ha continuado, en caso de lograr esa mayoría absoluta le gustaría brindársela a todos los gallegos, especialmente "a los que tuvieron que emigrar", y también ha mostrado su deseo de "no defraudar" a otros líderes del PP, como Xerardo Fernández Albor, Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy, que trabajaron mucho por Galicia.

Núñez Feijóo ha dirigido un mensaje, además, a todos los españoles, a quienes ha asegurado que "hay alternativa a este Gobierno" y esa alternativa tiene una palabra: "Galicia", ha dicho en alusión a la gestión del PP en la comunidad en los últimos años.

Para intentar evitar especulaciones sobre sus aspiraciones en política nacional, en cualquier caso, ha asegurado que no hay mayor honor político en Galicia que servir a esa comunidad y ha asegurado que se presenta para "los próximos cuatro años".

Además, ha asegurado que Galicia ha estado alejada de la crispación, de divisiones y de peleas que, en su opinión, se dan en la política estatal y ha pedido al resto de líderes que competirán electoralmente el próximo 12 de julio que antepongan el interés general al de sus partidos.

Para Núñez Feijóo, que ha asegurado que él la carrera política ya la ha hecho, si tiene sentido la política es "en estos momentos de dificultad, de incertidumbre, de postpandemia sanitaria, que serán también de pandemia económica y social, que ya se están viviendo y que cada vez que pase el tiempo se hará con más intensidad", momentos en los que él sigue "a disposición" de Galicia, "el mayor honor para un gallego".

"Un gallego que no esté a disposición de Galicia no merece que se le llame gallego", ha concluido. EFE

