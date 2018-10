Feijoo pide "complicidad" del Gobierno ante cierre "precipitado" de Alcoa

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido hoy la complicidad del Gobierno central para evitar el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña, una decisión "precipitada" y que no respeta ni a los trabajadores ni a las administraciones que han ayudado a la empresa.

Feijoo ha hecho estas declaraciones en Oviedo, momentos antes de ser nombrado hoy cofrade de honor del Desarme y, una vez en el acto, ha recordado que asturianos y gallegos tienen "inquietudes compartidas" con los trabajadores de Alcoa a los que, ha asegurado, "no vamos a olvidar".

Núñez Feijoo ha resaltado la necesidad de que se articule un marco regulatorio del precio de la energía para las industrias electrointensivas para 2019 y los años sucesivos que sirva para revertir la situación ya que se está "posponiendo el problema".

Además, ha reconocido que Asturias y Galicia comparten "un problema común" y, por tanto, hay que trabajar "de forma mancomunada" en una política "útil", independientemente del signo político de cada Gobierno, para buscar "una solución".

Ha explicado que, sin conocer a medio plazo el precio de la energía, Alcoa está "en una situación muy débil", especialmente cuando supone el 40 por ciento de los costes en la empresa.

También ha admitido las dificultades que entraña la venta de las plantas, ante el posible interés de algunas empresas, y ha dicho que no hay que adelantar noticias "porque aún no se han producido" y menos cuando no se dan las condiciones en que le interesa a los trabajadores.

No obstante, ha pedido más responsabilidad a la hora de realizar este tipo de anuncios por el impacto que puede tener en la economía real.

Así, ha citado como ejemplos las noticias sobre la subida del diésel, el cierre de las minas de carbón o a la inversión en renovables, generando un déficit deficitario, cuestiones que preocupan a todas las empresas electrointensivas.

Núñez Feijoo se ha mostrado partidario de "sosegar el debate" y de no adoptar decisiones que puedan tener consecuencias para la industria y el empleo y se ha mostrado molesto por la forma en que se le transmitió el cierre, a través de una llamada telefónica, pese a que lleva diez años hablando con sus directivos de Alcoa y buscando soluciones a los problemas que le planteaban.