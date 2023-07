Feijóo pide "coherencia" a Vox en Murcia porque sus electores no entenderán que vote con PSOE y UP contra López Miras

"Creo que el presidente López Miras está ejerciendo lo que las urnas le han mandatado, que es gobernar en solitario", asegura

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "coherencia" a Vox en Murcia porque, según ha dicho, sus votantes "no van a entender" que vote con el PSOE y Unidas Podemos contra la investidura del candidato del PP a la Presidencia de la región, Fernando López Miras, máxime cuando solo es necesaria la abstención de esa formación.

"Vox tiene que tomar una decisión: si va a votar con el sanchismo en Murcia o por el contrario, se va a abstener para que gobierne la lista que ha ganado las elecciones", ha declarado Feijóo en el desayuno informativo Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum que se ha celebrado en Sevilla y que ha presentado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

A pocas horas de la votación de la investidura de López Miras en la Asamblea de Murcia, al ser preguntado si ve inevitable que se repitan las elecciones en esta región, Feijóo ha destacado que el PP ha logrado el 43% de los votos en las elecciones del 28 de mayo y López Miras "tiene más votos que toda la izquierda junta".

Según ha explicado, el PP no necesita "el sí" de Vox para la investidura de López Miras sino solo su abstención. Por eso, ha dicho que sus votantes "no van a entender" que Vox "vote con Podemos y con el PSOE 'no' a la investidura del que ha ganado las elecciones y que representa el centro de derecha en Murcia".

EL PP HA OFRECIDO UN ACUERDO PROGRAMÁTICO EN MURCIA

Feijóo ha señalado que el PP está manteniendo una postura "coherente" que se basa en el "principio básico" de permitir a Vox entrar en los casos en que sus votos son "necesarios para formar gobierno". Así ha ocurrido en Extremadura y en la Comunidad Valenciana.

El líder del PP ha explicado que López Miras ha ofrecido a Vox un acuerdo programático con 60 propuestas y la respuesta "de momento" es que no quieren ese pacto sino entrar en el Ejecutivo murciano, algo que, a su entender, es un "interés político" pero "no el interés de los murcianos".

"Creo que el presidente López Miras está ejerciendo lo que las urnas le han mandatado, que es gobernar en solitario con el 43% de los votos", ha manifestado el presidente de los 'populares' a pocas horas de la votación de la investidura del candidato 'popular'.