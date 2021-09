Feijóo pide "un cambio de rumbo" del Gobierno para "no depender de chantajes"

El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado la necesidad de un cambio de rumbo por parte del Gobierno central tras advertir de que el presidente, Pedro Sánchez, no puede depender ni aceptar chantajes de otras formaciones, sino que debe situar España por encima de todo.

Así se ha pronunciado durante el 18º Congreso Provincial del PP de Ourense, en el que ha arropado al reelegido presidente Manuel Baltar, que ha revalidado su liderazgo tras conseguir más del 99 por ciento de apoyos.

En su intervención, Núñez Feijóo, quien ha manifestado que trabajará con lealtad pero también contundencia, ha subrayado que el presidente del Gobierno "no puede depender de nadie más que de los españoles y no puede aceptar chantajes, remarcó.

Ha advertido que no se puede permitir que un orensano no tenga los mismos servicios que un catalán insistiendo en que los intereses generales no se pueden pactar entre dos y afeando que, mientras en Cataluña caducan vacunas, comunidades como Galicia estén sin stock y puedan quedar relegadas en el reparto de fondos europeos.

En este sentido, ha dejado claro que Galicia va a defender el cumplimiento constitucional y del Estatuto y no lo que diga Sánchez, ni ERC o Bildu.

Un presidente de gobierno no puede ser chantajeado por nadie ni aceptar ningún chantaje ejerciendo la presidencia, ha continuado el mandatario gallego, quien ha situado al PP como un partido abierto, más fuerte y más preparado para servir a los ciudadanos y no a gobernar "a golpe de titulares o de tuits".

Para Feijóo, cuando se utiliza como excusa la política para los líos internos, criticar a un compañero o para alimentar tensiones, no se está prestando un buen servicio a los ciudadanos además de que se "cansa a la gente. EFE

