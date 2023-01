Feijóo pide cambio: Cualquier voto a los candidatos del sanchismo le apuntala

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado al cambio en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y también en las generales y ha advertido: "cualquier voto a los candidatos del sanchismo" supone "apuntalar" al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de los populares ha lanzado esta advertencia en Zaragoza, donde el PP ha presentado este sábado a sus candidatos autonómicos a los comicios en un acto en el que también han participado los mandatarios de Andalucía, Castilla y León y Galicia, que no se examinarán en las urnas.

"Dejaré de ser candidato muy pronto para convertirme en presidente de los españoles", ha dicho Feijóo ante los suyos y, en una intervención trufada de críticas al Gobierno, ha pedido el voto a todos aquellos votantes, también los del PSOE, que en el caso de que ahora se volviese a votar la Constitución votarían sí.

Feijóo ha llamado a los suyos a vencer, no a empatar, al tiempo que ha recalcado que el PP no quiere liderar "ningún bloque de partidos" sino gobernar a la mayoría. "Salimos a ganar, no a especular con el resultado", ha subrayado.