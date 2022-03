Feijóo pide cambiar la política económica que "ni funciona ni es responsable"

(Actualiza la NA3174 con más declaraciones)

El presidente de la Xunta y próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno un cambio en su políticas económicas y de gasto porque "no funcionan" y no son "responsables".

"La política económica y de gasto del Gobierno va por el sendero incorrecto: o se enmienda, se cambia y se hace de forma intensa o si no podremos plantear parches pero no solventar el problema, que es que todos somos un 10 % más pobres, sobre todo las rentas bajas y medias", ha advertido Núñez Feijóo tras participar en un encuentro internacional con químicos en Santiago de Compostela.

Núñez Feijóo ha asegurado que la situación económica de España es "dramática" y está "al límite", con una inflación en marzo del 9,8 %, según el dato conocido este miércoles, y que es "un 40 % mayor que en la media de los países de la Unión Europea".

Según el dirigente gallego la mayor inflación en España respecto de los países de su entorno demuestra que no es por causa de la guerra en Ucrania, sino porque "algo no funciona" y lo que no funciona, ha explicitado, son las políticas económicas y de gasto del Ejecutivo, que tampoco son "responsables".

Ante la petición de unidad a las distintas fuerzas políticas para apoyar las medidas del Ejecutivo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el futuro líder del PP ha asegurado que lo primero que tendría que hacer es "reconocer" que la principal causa de la inflación en España "no es la guerra en Ucrania".

"Si queremos engañar a los españoles diciendo que todos nuestros males vienen de hace cuatro semanas, para eso que no cuenten con el PP", ha advertido Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, a quien le ha ofrecido colaboración si quiere la participación de su partido para atajar la elevada inflación; "para eso estaremos muy atentos a sus propuestas", ha señalado.

Sin embargo, ha lamentado que este miércoles haya "desayunado" con las propuestas del Gobierno en el BOE, "algo absolutamente impropio" para quien quiere llegar a acuerdos, ya que "los pactos se hacen para elaborar los acuerdos, no para imponerlos".

En cualquier caso, ha asumido el compromiso de que su partido estudiará "con todo detalle" las medidas publicadas en el BOE, tras ser aprobadas ayer en el Consejo de Ministros, ya que el PP es conocedor de la situación que está viviendo el país, que es "límite".

"Espero y deseo que el Gobierno vaya cambiando su política económica y de gasto. Si la cambia podremos hablar, y si plantea que todo esto es un problema por la guerra de Ucrania y que se soluciona con medidas que ha decidido de forma unilateral y que ha publicado en el BOE... las cosas no nos las pone fáciles", ha concluido.