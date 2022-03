Feijóo pide cambiar la política económica que "ni funciona ni es responsable"

El presidente de la Xunta y próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno un cambio en su políticas económicas y de gasto porque "no funcionan" y no son "responsables".

Núñez Feijóo ha asegurado que la situación económica de España es "dramática" y está "al límite", con una inflación en marzo del 9,8 %, según el dato conocido este miércoles, y que es "un 40 % mayor que en la media de los países de la Unión Europea".

Según el dirigente gallego, que ha participado en un encuentro internacional de químicos en Santiago de Compostela, la mayor inflación en España respecto de los países de su entorno demuestra que no es por causa de la guerra en Ucrania, sino porque "algo no funciona" y lo que no funciona, ha explicitado, son las políticas económicas y de gasto del Ejecutivo, que tampoco son "responsables".