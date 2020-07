Feijóo pide no caer en la trampa de encuestas "estratosféricas" e ir a votar

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este domingo a ir a votar el 12 de julio y no relajarse y caer en la "trampa de encuestas estratosféricas" porque puede haber "un disgusto" con los resultados.

En un mitin en Lalín (Pontevedra), se ha referido a las encuestas que pronostican una holgada mayoría absoluta para el PP, que ha dicho que no le gustan porque "nada está asegurado", sino que es necesario que cada gallego dedique "quince minutos" al futuro de Galicia yendo a votar para que haya "buena simiente" para el 2024.

También ha insistido en que es seguro ir a votar porque en los colegios electorales habrá mascarillas, geles hidroalcohólicos e itinerarios separados para entrar y salir, además de la protección para los miembros de la mesa y medidas especiales para los mayores.

Aunque no se ha referido específicamente al brote de coronavirus registrado en A Mariña lucense, ha justificado que ante un caso de este tipo en alguna comarca la Xunta pida "todas las medidas de prevención imprescindibles" y ha comprometido que durante la campaña, al igual que antes, seguirán "cuidando la salud pública".

Aparte de contra la falta de participación, ha advertido contra la abstención porque es "un voto directo al multipartito", la posible coalición de partidos de izquierda a la que recrimina su "inexperiencia" y que solo es un "experimento".

Por eso, ha avisado contra el peligro de quedarse en casa porque no se trata solo de que el PP gane, sino que lo haga por mayoría absoluta, para que "nos dejen gobernar por imperativo legal", ha reclamado.

Feijóo ha recordado cuando en 2005 el PP ganó las elecciones con el 45,8 por ciento de los votos, pero no alcanzó la mayoría absoluta por lo que acabó gobernando el bipartito de PSdeG y BNG, y ha explicado que medio punto abajo o arriba en el porcentaje de apoyos puede "cambiar la historia de Galicia", como pasó entonces.

Si el PPdeG baja medio punto en cada una de las cuatro provincias "palmamos la mayoría absoluta", ha advertido Feijóo, quien ha destacado que este porcentaje es "bien fácil de bajar pero también posible de subir".

"No dejemos de pedir el voto a nadie, por más seguros que estamos de los que nos van a votar o de los que no", ha aconsejado Feijóo, porque las encuestas electorales "son una cosa y el recuento electoral otra".

Y ha instado a pedir el voto tanto a la familia, como a los vecinos, a los que votaron al PP en las anteriores elecciones y a los que no votaron nunca a este partido, ya que cree que también puede conseguir apoyos entre votantes de otras formaciones que no estén de acuerdo en que gobierne "el PSOE con cualquiera que pase por ahí".

Para Feijóo las encuestas pueden decir "lo que quieran" pero lo que importa son los votos en las urnas y las mayorías absolutas "son caras y prácticamente inexistentes en España" por lo que cada voto tiene importancia para decidir el futuro de Galicia.

Ha asegurado que, por su parte, ha cumplido durante las tres legislaturas que ha estado presidiendo la Xunta y que no es un "saltimbanqui" ni un "hablabarato" por lo que pide la confianza de los gallegos, se somete a su "criterio" y aceptará su "veredicto" el 12 de julio.

En el mitin han intervenido también el conselleiro de conselleiro de Cultura y Turismo y candidato, Román Rodríguez, y el alcalde Lalín, Xosé Crespo, que, al igual que Feijóo, han pedido no confiar en las encuestas y acudir masivamente a votar.

Rodríguez ha expresado esta desconfianza en los estudios demoscópicos con el refrán de "cuando una limosna es mucha hasta el santo desconfía" y ha reconocido que le dan "un cierto miedo" porque "nada está ganado" y es muy importante que la gente no deje de ir a votar.

Para Crespo está claro que "como falte un solo voto para los 38 van gobernar los otros" y si no se va a votar el día 12 es posible que no pueda gobernar Feijóo, de quien ha dicho que es "el mejor político que hay en España" y es una pena que no esté en La Moncloa "que es donde tenía que estar". EFE