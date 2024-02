Feijóo pide en Barbate la dimisión o destitución de Marlaska tras la muerte de dos agentes

(Actualiza la NA1139 con más declaraciones)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes la dimisión o la destitución por parte del presidente del Gobierno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la muerte el pasado viernes en Barbate de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha.

Feijóo se ha reunido en Barbate (Cádiz) con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha participado en el minuto de silencio en memoria de los guardias civiles asesinados, que ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento.

El líder de los populares ha explicado que su formación no va a limitarse a "reprobar" al ministro sino que se une a lo que ha podido percibir de los encuentros que ha mantenido hoy pidiéndole que "se vaya", y ha advertido de que "si no quiere irse" la obligación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la de "cesarle".

Ha reiterado la necesidad de que Marlaska no se siente mañana en el Consejo de Ministros tras lo ocurrido el pasado viernes en Barbate, una situación para la que ha anunciado que el PP va a plantear medidas como la puesta en marcha de la declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial singularidad, y trasladar a la Audiencia Nacional los sumarios de especial gravedad ocurridos en la zona del Campo de Gibraltar.

La declaración de zona de Especial Singularidad se traduciría, según Feijóo, en que esta zona cuente con todos los medios retributivos, humanos y de materiales, y que esto no se realizara "en unos meses" sino de manera "ine¡mediata".

En cuanto al traslado de los sumarios de "especial gravedad" a la Audiencia Nacional requeriría, según ha explicado el líder popular, proponer la modificación de un artículo concreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que dichos sumarios se puedan trasladar a la Audiencia.

Según el líder popular, la Audiencia Nacional tiene "medios, experiencia, recursos, personal judicial y magistrados" que están "acostumbrados" a actos de 'kale borroka', de terrorismo y de delincuencia organizada, y por tanto, el PP ha llegado a esta conclusión tras oír también a los representantes judiciales de esta zona.

"El señor Marlaska no puede seguir siendo ministro del Interior", ha recalcado Núñez Feijóo, quien ha enumerado los "muchos asuntos oscuros" que el titular de Interior lleva "sin resolver", como los de la valla de Melilla o el del traslado de información al entorno de los presos de ETA, y ahora la ausencia de dotación de medios contra el crimen organizado.

Tras reprocharle que no haya "dado la cara" y no haya acudido a Barbate desde que ocurrió este hecho, el líder del PP ha lamentado también que el presidente del Gobierno estuviera en la gala de los Premios Goya "en una noche de luto", y le ha pedido que si Marlaka no dimite "tiene que cesarle porque si no, el responsable es el presidente del Gobierno".

Núñez Feijóo, que ha aclarado que el PP "no va a olvidar" lo ocurrido en Barbate, ha anunciado que su grupo va a pedir en el Senado comparecencias de altos cargos del Ministerio de Interior y de miembros del Gobierno porque lo que ha ocurrido en Barbate es "la punta de lanza" de una situación de falta de seguridad que se está viviendo en la zona.

"Parece que hay una zona de España en la que el Estado se ha humillado y ha renunciado a ejercer sus competencias de Seguridad Ciudadana", ha señalado Feijóo, una situación que "no se puede aceptar" porque existía un Plan de Seguridad Especial desde 2018 y durante estos cinco años el Gobierno "ha mirado para otro lado".