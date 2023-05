Feijóo pide a Ayuso una mayoría absoluta en Madrid y ella le replica: "Presidente, líbranos del mal"

El líder del PP y la presidenta madrileña exhiben sintonía y contraponen su buena relación a la de Sánchez y 'barones' del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido una mayoría "sólida, amplia, diáfana, contundente, incontestable, libre y absoluta" para Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid en las elecciones del 28 de mayo. Por su parte, la presidenta madrileña le ha realizado otra petición, con la vista puesta en las generales de final de año, en las que se enfrentará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "Presidente, líbranos del mal".

Así se han pronunciado en un mitin en el municipio madrileño de Getafe ante casi 1.500 afiliados del PP --según fuentes de la organización--, en el que Feijóo y Ayuso han exhibido sintonía y han presumido ante los asistentes de su buena relación, contraponiéndola a la que mantiene Pedro Sánchez con algunos de los 'barones' socialistas.

Así, Feijóo ha afirmado que en la "España de Sánchez es una rareza" ver que un líder del partido se lleve bien con sus presidentes regionales, algo que, según ha dicho, que él ya evidenció este jueves en Toledo. "Allí creo que no se llevan bien", ha exclamado, en alusión al socialista Emiliano García-Page y el presidente del Gobierno.

Tras asegurar que en el PP no tienen "ese problema" sino "al contrario", ha pedido el voto para Ayuso en Madrid, que es "una comunidad libre" y, por lo tanto, necesita un Gobierno "libre de aquellos que prefieren le vaya mal" y "libre de populismos e ideologías que quieren empobrecerla".

"Y por eso, Madrid, y en consecuencia Isabel Díaz Ayuso, necesita una mayoría, una mayoría sólida, amplia, diáfana, contundente, incontestable, libre y absoluta. ¡Claro que sí! Madrid e Isabel necesitan y merecen una mayoría absoluta", ha demandado, para exclamar después: "Isabel, nos deben de ver muy bien porque están muy nerviosos".

Feijóo se ha mostrado convencido de que Ayuso revalidará el Gobierno madrileño y ha dicho, tras los resultados de la encuesta del CIS, que deja al PP al borde de la mayoría absoluta en la Comunidad: "Si el CIS de Tezanos te ha dado ese resultado, es que te vas a salir del mapa". Es más, ha ironizado asegurando que no sabe para qué se hacen esas encuestas cuando "siempre" gana el PSOE y ya saben "el resultado". AYUSO: "PRESIDENTE, LÍBRANOS DEL MAL"

Por su parte, la dirigente madrileña, al tomar la palabra, ha apuntado a que siempre le preguntan si se lleva mal con el líder del PP para intentar justificar "una y otra vez" que son ellos, el PSOE, "el partido que está desunido y hecho unos zorros".

"Muchas veces me preguntan y qué ocurrirá a partir de enero, qué ocurrirá a partir de enero con el PSOE cuando Pedro Sánchez sea expulsado en las urnas de la Moncloa. Pregúntense otros qué futuro van a tener... Nosotros estamos ocupados trabajando por lo importante, así que no molesten. Gracias presidente por acompañarnos, a tu equipo en Madrid", ha señalado.

Ayuso, que ha centrado parte de su discurso en criticar el "abandono" que sufren las Cercanías por parte del Gobierno central, ha trasladado que cuando Feijóo "llegue a La Moncloa" le van a pedir "ayuda para arreglar" el servicio con el programa de 5.000 millones que el expresidente Mariano Rajoy "dejó" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "metió en un cajón". "Presidente, líbranos del mal", le ha pedido al líder 'popular'.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha repetido su máxima de que son "la España con ganas", "la España que se están perdiendo los españoles hasta que Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa.

"No perdamos el rastro de nuestro país, nos lo quieren transformar, nos lo quieren dividir. Que no perdamos las fuerzas, que no perdamos las ganas. Este 28 de mayo podemos hacer un gran servicio a España si desde todos los municipios y si desde todas las comunidades autónomas decimos no a la decadencia, no a estas políticas indignas y no a lo que pretenden hacer con nuestro gran país", ha concluido.