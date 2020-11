Feijóo opta por "cierres y aperturas progresivas" hasta que haya vacuna y quiere evitar el confinamiento total

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que las medidas que se adoptan por parte del Gobierno autonómico quieren evitar el "confinamiento" total de la comunidad pero, al tiempo, aplanar la curva y seguir mejorando lo datos epidemiológicos de la pandemia del coronavirus.

"Nada me gustaría más que decir que seguro, 100 por cien, no habrá confinamiento y que todo se acabó, pero trabajaremos para evitar el confinamiento como hasta ahora lo conseguimos", ha manifestado en la comparecencia que protagoniza en el Parlamento de Galicia para abordar la situación de pandemia, al respecto de lo que ha indicado que la "única opción" hasta que haya vacuna son los "cierres y aperturas progresivas".

El mandatario autonómico se ha mostrado a favor de evitar el "confinamiento total". "¿Saben lo que supondría?", ha preguntado retóricamente, antes de ratificar que "los caminos demagógicos no conducen nunca a ningún sitio" y por eso "Galicia escogió graduar las medidas: no hacer nada no es opción y cerrar todo a cal y canto, con las consecuencias que tiene, trabajaremos para evitarlo".