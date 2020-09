Feijóo, a la oposición: “No les pido su voto, les pido ayuda”

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido este jueves a la oposición en su discurso de investidura para asegurar que no les va a pedir su voto, sino que les pedirá ayuda, porque va a hacer falta y los gallegos la necesitan y la merecen.

No me atrevo a pedirles su voto, el cual les agradecería, ni siquiera su abstención, que me parecería una decisión muy inteligente; lo que les voy a pedir es ayuda porque con lo que tenemos por delante vamos a necesitar la ayuda de todos, ha asegurado Núñez Feijóo ante el pleno del Parlamento de Galicia en su turno de réplica durante el debate de investidura.

Pese a criticar la visión tan negra, tan pesimista y tan deteriorada de nuestro país que tienen el BNG y el PSdeG de Galicia, Núñez Feijóo ha hecho especial hincapié en la necesidad de consenso que presenta esta Legislatura que necesitará, asegura, de grandes acuerdos entre las fuerzas que componen la Cámara.

Con todo, durante su intervención ha defendido las medidas económicas aplicadas por su Gobierno en la última década al tiempo que ha lamentado el discurso de apocalipsis que pretenden implantar los portavoces de la oposición que no se corresponde con los datos reales después de que Galicia acumulase varios ejercicios de crecimiento a raíz, ha dicho, de haber gestionado la economía con rigor.

Ha insistido en que, precisamente, han sido los votantes gallegos los que respaldaron las políticas del PPdeG en las urnas el pasado 12 de julio cuando los populares obtuvieron más votos que el resto de formaciones que se presentaron a los comicios.

El dirigente popular ha hecho hincapié asimismo en el hecho de que los gallegos confiasen en su formación para salir de la crisis después de que les gustase la forma en la que Galicia consiguió salir de las vacas flacas de 2008, por lo que aventuró un camino para la reconstrucción alejado de las recetas de nacionalistas y socialistas.

Pensar que vamos a salir de esta crisis con políticas socialistas es un error que se debe enmendar, ha advertido.

En este sentido, el presidente de la Xunta también se ha cuestionado si Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG) quieren de verdad un pacto con el Gobierno gallego o lo único que buscan es la confrontación ya que, ha lamentado, no parece que quieran apartar la cuestión sanitaria del debate político como él les propuso.

Los principales acuerdos que buscará Núñez Feijóo desde que el sábado tome posesión irán encaminados, tal y como ha anticipado, a materia de política social y servicios públicos, aunque también ha admitido que le gustaría contar con el respaldo de toda la Cámara para impulsar proyectos de innovación o medioambientales sin que presentar una iniciativa parlamentaria suponga siempre un problema o una discusión.

Vamos a trabajar, eso es lo que les propongo. Sería bueno llegar a acuerdos porque si no llegamos ahora, no vamos a llegar en toda la legislatura. Si en una pandemia no llegamos a acuerdos estamos regular, ha insistido el máximo dirigente del PP gallego. EFE

