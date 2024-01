Feijóo opina que ya nadie puede asegurar que no habrá un referéndum en Cataluña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que "ya no hay ni siquiera un militante de carné socialista que pueda asegurar que no habrá un referéndum en Cataluña o que no habrá un indulto a presos etarras antes de financiar la legislatura".

En una entrevista concedida al diario ABC, Núñez Feijóo opina que el Gobierno ha conseguido ser derrotado por su propia coalición, por cinco diputados de Sumar que se han pasado al Grupo Mixto, lo que ve como una humillación de sus socios de investidura en un resultado que hubiera sido difícil empeorar más.

"Hemos cedido sobre la soberanía nacional a un político buscado por el Tribunal Supremo", denuncia Núñez Feijóo, y "hemos trasladado claramente el núcleo de decisión de la política nacional a Waterloo. Nunca el Gobierno de España tuvo tantos condicionantes y si falla cualquiera de ellos, el Gobierno cae".

"El político más importante que hay en este momento dirigiendo la nación española es Carles Puigdemont y que además ostenta otro cargo: a efectos de Sánchez, es el presidente de la Generalitat" sentencia el jefe de la oposición.

Denuncia que el Gobierno ha dicho sí a la tramitación de la despenalización de los actos de enaltecimiento del terrorismo, lo que le lleva a sentenciar de que "ya todo es posible".

"Digamos que en España manda una minoría que está en contra de la Transición y de la Constitución Española, de la España de las autonomías y quiere hacer una enmienda a la totalidad. No aceptan la monarquía parlamentaria, no aceptan la independencia del Poder Judicial y, en consecuencia, hay un movimiento clarísimo hacia una nueva ordenación del Estado, con una asunción de competencias por parte de comunidades autónomas que se consideran nación y con una disgregación de la realidad española".

Lo que pretenden, en su opinión, es que España se convierta en un Estado, "pero no en un Estado nación, sino simplemente en una confederación de naciones".

A Núñez Feijóo le preocupa mucho la situación política actual "porque necesitamos dos partidos de Estado con ideologías no coincidentes, pero con un vector común, que creemos en la igualdad de los españoles", y añade que "nos preocupa un proyecto que se llama España y que por encima de España no hay ningún planteamiento personal que pueda superar el interés de los cuarenta y ocho millones de ciudadanos".

Sobre la ley de Amnistía el presidente del PP anuncia confrontación en el Senado, cámara en la que se presentarán "los informes preceptivos que se ocultaron en el Congreso... Comparecerán expertos, juristas, profesores de Derecho constitucional, asociaciones... Se le ha pedido un informe al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal. Todo aquello que se ha hurtado en el Congreso tendrá luz y taquígrafos en la Cámara Alta. Cumplirá su función como una cámara legislativa" pues, en su opinión "todo ha sido clandestino".

Núñez Feijóo asevera que "primero, la ley de amnistía la redactan los abogados de los acusados y se la imponen al Gobierno. Segundo el Gobierno no la firma y se la hace firmar a sus diputados. Tercero el Gobierno dice que no la firma pero la presenta un ministro del Gobierno, nada más y nada menos que el ministro de Justicia. Y cuarto todavía hoy el presidente del Tribunal Constitucional no ha desmentido que hubiese sido consultado en la elaboración de la ley de amnistía".

Solicita el apoyo de la UE para España pues "este miércoles han visto cómo el beneficiario de la amnistía obliga al Gobierno a no trasponer una directiva europea. Es un indicio más, si tenían alguna duda, de que la amnistía va en contra de los Tratados de la Unión".

En opinión del líder popular "hay muchísimos votantes de Vox que se han dado cuenta de que estamos en la oposición por haber dividido el voto" por lo que quiere darle una respuesta a esos ciudadanos y decirles que la casa común del constitucionalismo es el Partido Popular.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"De la misma forma que lo conseguimos en Ciudadanos, yo le pido a los gobernantes de Vox que reflexionen. Los mismos votos supondrían claramente una mayoría absolutísima", afirma.

Piensa que lo mejor que le puede pasar a Sánchez es que siga dividido el centro derecha y afirma tener "una relación cordial con Santi Abascal y no la voy a romper", pero añade que lo que le preocupa en este momento, "y la prioridad, creo que de cualquier político constitucionalista, es hacer una oposición sería, honesta, ordenada y con determinación a lo que estamos viendo del Gobierno".