Feijóo ofrecerá a Sánchez quitar ya el término disminuidos sin tocar más la Constitución

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrecerá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reformar ya el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuidos si su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acepta que la modificación Constitucional se circunscriba a este asunto.

Fuentes del PP aseguran que Núñez Feijóo trasladará a Sánchez esta cuestión en la reunión que mantendrán este viernes en el Congreso, y le dirá que el acuerdo lo pueden cerrar hoy mismo siempre y cuando la modificación de la Carta Magna no sirva para otros fines.

De contar con estas garantías, el dirigente popular propondrá al presidente que enero sea mes hábil en el Congreso para que, a través del trámite de urgencia y aprobando la modificación en lectura única, pueda salir adelante ese mismo mes.

Feijóo aprovechará la reunión para pedir a Sánchez que hoy mismo llame al presidente de UPN, Javier Esparza, para acordar la paralización de la moción de censura en Pamplona y le dirá que "si el problema es la falta de Presupuestos en la localidad, que se sienten y lo hablen", según las citadas fuentes.

En este sentido advierten de que, en caso de no producirse esa llamada y de que el PSOE no busque una salida alternativa, darán por confirmado que es "un pago a Bildu por la investidura" y supondrá "un antes y un después en la política nacional, en general, y en las relaciones PP-PSOE, en particular".

"El PP no gobierna en Pamplona y por tanto no actúa, ni en busca de mantener el poder, ni en busca de conseguirlo. Pero estamos a seis días de que el constitucionalismo pierda una batalla importante. Sánchez, al menos en esto, debe volver al lado correcto de la historia", añaden los populares.

Por otra parte, solicitará información precisa en materia de política exterior y de defensa, y requerirá datos sobre los planes del Gobierno de utilizar fondos públicos para controlar grandes empresas españolas, en referencia a la entrada del Estado en Telefónica.

Así, le emplazará a que reconsidere "el uso del dinero de los ciudadanos de un país con un 110 % de deuda pública para comprar acciones de multinacionales".