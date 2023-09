Feijóo ofrece aprobar la renovación del CGPJ junto a una reforma del sistema de elección

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido hoy durante su discurso en el debate de investidura aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cinco años en funciones, a la vez que una ley para reformar su sistema de elección.

Núñez Feijóo ha defendido la necesidad de garantizar la independencia judicial y que en el nuevo CGPJ no haya políticos, y se ha pronunciado en favor de garantizar la absoluta independencia de la Fiscalía General del Estado y de acabar con las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Propuestas que ha mezclado con críticas a actitudes de algunos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la justicia y la ley del sólo sí es sí.

"No comparto que se llame 'fachas con toga' a los jueces por aplicar una ley mal hecha. Menos aún que eso se haga desde el Gobierno de la nación. No comparto señalamientos a magistrados, no comparto que se nombre a ministros y altos cargos para el Tribunal Constitucional y no comparto controlar la Justicia", ha señalado.

Núñez Feijóo ha propuesto seis pactos de Estado que incluyen, además del institucional, otros por la economía, las familias, el Estado de bienestar, el pacto de agua y un pacto territorial.

"Lo que vamos a decidir esta semana no es únicamente la estabilidad de un gobierno o de un gobernante. España se juega la estabilidad de sus instituciones, que innegablemente viven una crisis de confianza histórica", ha asegurado el líder del PP.

Por ello, ha indicado, el pacto institucional es uno de los más "urgentes e importantes" para abordar una verdadera regeneración democrática.

Ha desgranado algunas de las partes de este pacto que tiene como eje la independencia de las instituciones como la Fiscalía, el CIS o el CNI, que no son -ha dicho- el "coto privado de nadie".

"Quiero gobernar sin abusar del Decreto-Ley, debemos devolver el protagonismo legislativo a las Cortes y utilizar la vía de urgencia solo para lo que no puede esperar", ha subrayado, antes de agregar que no quiere gobernar sin "laminar a nadie" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por razones discrecionales.

Se debe, ha dicho, respetar su autoridad, poniendo la Dirección de la Guardia Civil y de la Policía en manos de mandos profesionales y garantizando que la Guardia Civil no tenga que salir de Navarra, al tiempo que se cumple con la equiparación salarial de ambos cuerpos, así como las mejoras acordadas con los funcionarios de prisiones.

Feijóo ha abogado por gobernar con contrapesos y respetando la separación de poderes, dando a la Justicia los efectivos que necesita, unos 1.000 jueces y magistrados extra en los próximos cinco ejercicios.

