Feijóo se ofece como un "aliado incondicional" del mundo rural

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha ofrecido este sábado en Cantabria como un "aliado incondicional" del mundo rural y ha confiado en ser el primer presidente de España "nacido en un pueblo".

Feijóo ha defendido en Vega de Pas, un municipio situado en los valles pasiegos, que el mundo rural "no es un parque temático o un lugar del que uno se acuerda cada cuatro años para pedir el voto" y ha reivindicado el rural "de verdad y de pura sangre".

"Yo nací en un pueblo más pequeño que este que conformó mi personalidad", ha apuntado el líder popular, quien ha asegurado que conoce las dificultades de vivir y trabajar en el mundo rural y ha recalcado que quiere acabar con la tendencia de "la mayor parte de la clase política" de "relegar" el campo a "algo secundario".

Además, ha pedido a los populares "trabajar duro" para ganar el 28 de mayo como primer paso hacia una victoria en las elecciones generales para gobernar, pasar página y empezar una nueva etapa que acabe con la "normalización de la mentira" que ha implantado el sanchismo.

"Empieza el cambio ya", ha subrayado Feijóo ante las 2.000 personas que han asistido a una comida popular, en la que ha estado acompañado por la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, entre otros altos cargos del partido en la región.

El presidente popular ha criticado la gestión de Pedro Sánchez con leyes como la del solo sí es sí, una "chapuza legal" que ha recordado que ha provocado rebajas de penas a casi un millar de condenados por delitos sexuales y que ha lamentado que no haya costado ninguna dimisión o la salida del presidente. "Si me hubiese pasado a mí, os garantizo que o cesa alguien o me voy yo", ha recalcado.