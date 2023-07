Feijóo ve "muy mediocre" al equipo directivo de Correos y no cree que sea "para celebrar" que 400.000 personas no voten

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que él no tiene "ninguna sospecha" sobre Correos pero ha añadido que el equipo directivo de esta compañía es "muy mediocre" y no realizó una "buena planificación" ante las elecciones. Dicho esto, ha advertido de que no cree que sea un dato "para celebrar" el hecho de que queden 400.000 electores sin votar por no disponer de la documentación.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, después de que Correos haya confirmado de que hay 450.000 documentaciones electorales que aún están sin recoger en las oficinas postales y que permanecen a disposición de los electores para poder ejercer su derecho al voto por correo este 23 de julio. La compañía ha indicado que ha puesto a disposición de los ciudadanos el 98,2% de los votos por correo solicitados.

Preguntado por el hecho de que solo queden 450.000 notificaciones en las oficinas de Correos y si eso disipa sus sospechas sobre los gestores de esta empresa, Feijóo ha respondido que él no tiene "ninguna sospecha" sobre Correos sino que el equipo directivo de la compañía es "muy mediocre".

En este sentido, ha insistido en que ese equipo directivo de Correos no hizo "una buena planificación para evitar todo el lío" que han tenido con esta empresa ante las generales del 23 de julio, cuya labor ha sido "impecable en todos los procesos electorales de municipales y generales que han tenido en España".

"Que queden 400.000 sin votar porque tengan la documentación en las oficinas no se crea usted que es un dato como para celebrar. Creo yo", ha enfatizado, para añadir que no han tenido datos a este respecto hasta este lunes.

UNA EMPRESA QUE DEBE "MÁS DE MIL MILLONES DE EUROS"

Feijóo ha señalado que el "problema" de Correos "no es esto", que es "gravísimo" porque el voto es un "derecho constitucional" y no un "objeto postal", sino el hecho de que la compañía deba "más de mil millones de euros".

"La gobernanza de Correos con el exjefe de gabinete de Sánchez no la califica él sino que la califica la plantilla de Correos de forma reiterada", ha manifestado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.