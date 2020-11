Feijóo, a los Franco: "Si alguien está seguro de su propiedad, no creo que le moleste mantener las estatuas" en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado entrar a "polemizar" con la familia Franco, por la propiedad del Pazos de Meirás, así como se ha ratificado que el Gobierno autonómico denegará cualquier petición para mover las estatuas del Mestre Mateo, Isaac y Abraham, de la emblemática construcción de Sada. "Si alguien está seguro de su propiedad, no creo que le moleste mantener las estatuas en la comunidad autónoma", ha señalado.

Feijóo ha afirmado que no quiere "discrepar, ni polemizar con nadie, y mucho menos con una familia que acaba de perder, al menos en primera instancia, la posesión de un bien que nosotros entendemos que le corresponde al pueblo gallego".

En respuesta a los medios, tras visitar las instalaciones de Leche Río en Lugo, el mandatario autonómico ha ratificado el "compromiso" del Ejecutivo gallego para recuperar la titularidad del Pazo, para lo cual, entre otras actuaciones, recordó la constitución de una comisión de expertos, la declaración BIC de los bienes, el respaldo del Parlamento de Galicia y, finalmente, la demanda que interpuso el Gobierno central y que ha servido para el fallo judicial que devuelve la titularidad del Pazo de Meirás a lo público.

SENTENCIA "CLARA Y DETERMINANTE"

"En un estado democrático estas cosas se deciden en los ámbitos judiciales y la primera sentencia es clara y determinante, la propiedad es del pueblo gallego", ha proclamado Feijóo, quien ha defendido que lo que está haciendo Galicia es "reivindicar nuestros derechos y ejercer nuestros derechos en el ámbito de un estado democrático".

Dicho esto, ha puntualizado que las "estatuas" del maestre Mateo "llevan declaradas" como Bien de Interés Cultural "hace años", por lo que ha recordado que la legislación obliga a que, "para moverlo y sacarlo de Galicia, se necesita la autorización" del Gobierno gallego. Al respecto, ha ratificado que esta autorización no se "dará", puesto que estas estatuas, de acuerdo con la jueza, están bajo parámetros de prudencia judicial y "no corresponde" sacarlas de la comunidad.

"Por lo demás, si alguien no tiene problemas y está seguro de su propiedad, no creo que le moleste nada mantener esas estatuas en la comunidad autónoma", argumentado Feijóo, acerca de que "cuando uno está seguro de que posee un bien con un título legítimo, no tiene ningún problema en ello".

"Polémicas ninguna, pero nuestra determinación es conseguir la propiedad del Pazo y que (el Estado) lo transfiera a la comunidad para que el Gobierno gallego pueda gestionarlo como merecen las Torres de Meirás y la que mandó construirlo (por Emilia Pardo Bazán). Lamento que haya personas que no entiendan que nos debemos al pueblo gallego, que no es poco", ha sentenciado.